Trump nomeia empresário da indústria da cannabis como enviado especial para o Iraque

Mark Savaya é o fundador da Leaf and Bud, uma empresa de cultivo de cannabis indoor localizada em Detroit, com publicidade proeminente em toda a cidade, a maior do estado de Michigan.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, designou um empresário da indústria da cannabis como enviado especial para o Iraque.

"A profunda compreensão de Mark sobre a relação entre Iraque e Estados Unidos e suas conexões na região ajudarão a impulsionar os interesses do povo americano", escreveu Trump no Truth Social no domingo.

"Mark foi uma figura crucial em minha campanha no Michigan, onde ele e outros ajudaram a assegurar um recorde de votos entre os muçulmanos americanos", disse.

Savaya não é muçulmano, mas é originário da comunidade caldeia, muito presente no Iraque.

A maconha é ilegal no Iraque, que mantém pena de morte para casos de tráfico de drogas.