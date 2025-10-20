Trump diz que viajará para a China 'no início do ano que vem'
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (20) que viajará para a China no início do próximo ano e espera fechar um acordo comercial com seu homólogo Xi Jinping neste mês, apesar de uma recente disputa sobre tarifas.
"Fui convidado para ir à China e farei isso no início do próximo ano. Está mais ou menos planejado", disse Trump a repórteres ao receber o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na Casa Branca.
dk/jz/mar/aa