Trump diz que Hamas será 'erradicado' se violar acordo em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (20) que daria ao movimento Hamas uma "pequena chance" de cumprir o acordo de trégua com Israel em Gaza, mas alertou que o grupo seria "erradicado" caso não o fizesse.

"Combinamos com o Hamas que eles serão muito bons, que se comportarão", disse Trump a repórteres. "E se não o fizerem, entraremos em ação e vamos erradicá-los. Se necessário, eles serão erradicados".