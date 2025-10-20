Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que China 'não quer' invadir Taiwan

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou dúvidas nesta segunda-feira (20) sobre a invasão de Taiwan pela China, quando questionado sobre relatos do Pentágono que indicavam que Pequim considera realizar essa operação em 2027. 

"Acho que tudo ficará bem com a China. A China não quer fazer isso", disse Trump a repórteres antes de um almoço de trabalho com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

dk-sct/jz/mar/aa

Tags

eua china

