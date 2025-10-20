Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tribunal decide que Trump pode enviar soldados para Portland

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

Uma corte de apelações concluiu, nesta segunda-feira (20), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode enviar a Guarda Nacional para Portland, apesar das objeções de autoridades do estado do Oregon, onde acontecem protestos contra as operações de combate à imigração.

Por dois votos a um, o tribunal do nono circuito decidiu em favor do Departamento de Justiça e suspendeu uma ordem de outra corte, que impedia o envio dos soldados para Portland.

"Após analisar o expediente nesta etapa preliminar, concluímos que é provável que o presidente tenha exercido legalmente sua autoridade estatutária" ao federalizar a Guarda Nacional, determinou o tribunal.

A decisão é uma vitória jurídica para Trump, que ordenou no mês passado o envio de 200 soldados da Guarda Nacional para Portland. Autoridades do Oregon afirmam que o reforço é desnecessário, porque os protestos, em sua maioria, não sobrecarregam as forças da ordem locais.

Trump ordenou uma campanha de deportação em massa, que seu gabinete tem executado agressivamente em cidades e estados governados por democratas, como Chicago, Los Angeles e Oregon.

As ações de agentes em locais de trabalho e residências geraram manifestações em várias cidades, que Trump decidiu enfrentar com militares, aumentando a tensão em um país polarizado.

A juíza federal Karin Immergut argumentou no começo do mês que os episódios de violência em Portland não pareciam "fazer parte de uma tentativa organizada de derrubar o governo", que os protestos não representavam um "risco de rebelião" e que "o corpo de segurança regular" poderia lidar com a situação.

A juíza Susan Graber, voto discordante do tribunal de apelações, ressaltou que, "dada a conhecida propensão dos manifestantes de Portland a usar fantasias de galinha, sapo, ou até mesmo nada, ao expressar sua discordância com os métodos usados pela polícia migratória, observadores podem se sentir tentados a considerar a decisão da maioria, que aceita a caracterização do governo de Portland como uma zona de guerra, simplesmente absurda".

A juíza afirmou que a decisão da corte "corrói princípios constitucionais fundamentais (...) de reunião e objeção às políticas e ações do governo".

eua

