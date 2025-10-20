Sobe para 76 o número de mortos por inundações e deslizamentos no México

O desastre, que começou há duas semanas após vários dias de chuvas excepcionalmente intensas, mantém ainda 119 localidades do centro e leste do país isoladas, devido ao bloqueio ou destruição de estradas e rodovias, segundo um relatório apresentado durante a coletiva de imprensa matinal da presidente Claudia Sheinbaum.

O número de mortes confirmadas por uma onda de chuvas que gerou inundações e deslizamentos catastróficos no México aumentou para 76, enquanto 27 pessoas permanecem desaparecidas, informou o governo nesta segunda-feira (20).

"A atenção à emergência (...) ainda não terminou, continuamos trabalhando", disse a mandatária, que anunciou também a entrega de uma primeira parcela de ajuda monetária direta que totalizará 10 bilhões de pesos (2,9 bilhões de reais) para cerca de 100.000 famílias afetadas pelo desastre.

O estado de Hidalgo, vizinho à capital mexicana, no centro do país, concentra o maior número de municípios isolados (65), devido ao fato de que muitos deles estão localizados em regiões montanhosas onde as vias de acesso foram danificadas pelos deslizamentos.

Veracruz, no leste do país e com costa no Golfo do México, foi o estado mais atingido pelas inundações. Várias de suas localidades são atravessadas pelos chamados "rios de resposta rápida", que podem transbordar em poucas horas diante de um aumento do volume de água.

Mais de 12.700 militares do Exército e da Marinha estão mobilizados nos estados afetados pelo desastre, com várias pontes aéreas e três marítimas em operação para transportar ajuda às populações isoladas.