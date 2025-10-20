Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Serviços de nuvem da Amazon afetados por interrupção global

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A plataforma de serviços de computação em nuvem AWS, do grupo americano Amazon, enfrenta interrupções há várias horas, informa o site de manutenção na manhã de segunda-feira (20), o que provocou vários problemas de conexão em páginas e aplicativos como Amazon, Snapchat ou Fortnite.

"Podemos confirmar índices significativos de erro nos pedidos enviados" a um banco de dados usado por vários aplicativos web e jogos online, informou a AWS (Amazon Web Services). 

Às 9h27 GMT (6h27 de Brasília), a empresa indicou que constatava "sinais significativos de recuperação", depois de "aplicar as primeiras medidas de atenuação".

As primeiras perturbações foram detectadas às 7h11 GMT (4h11 de Brasília).

Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (cloud) que fornece serviços às empresas como armazenamento, bancos de dados ou inteligência artificial.

Segundo o Downdetector, que registra falhas nas comunicações das plataformas online, dezenas de sites, aplicativos, redes sociais e jogos online registraram problemas na manhã de segunda-feira. 

O programa de inteligência artificial Perplexity "não está disponível no momento", indicou na rede social X Aravind Srinivas, CEO da startup. "O problema se deve a uma falha da AWS. Estamos trabalhando para resolver", acrescentou.

O Airbnb, a rede social Instagram, a plataforma de venda de jogos eletrônicos Steam e os jogos online Roblox e Brawl Stars foram afetados.

Tags

eua

