Problema no serviço de nuvem da Amazon interrompe partes da internet do mundo

Vários sites, jogos online e aplicativos como Snapchat e Fortnite ficaram inacessíveis por várias horas na manhã desta segunda-feira (20) devido a uma interrupção nos Estados Unidos da Amazon Web Services (AWS), a plataforma de nuvem da gigante Amazon. Da plataforma de reservas de acomodações Airbnb à rede comunitária Reddit, passando por jogos online como Roblox e Brawl Stars, parte da internet global e alguns aplicativos usados por milhões de usuários foram afetados.

No Reino Unido, um porta-voz do banco Lloyds indicou que vários serviços foram impactados por "problemas relacionados à Amazon Web Services". A Coinbase, uma das maiores plataformas de transações de criptomoedas, também disse à AFP que teve "problemas devido a uma interrupção na AWS". O programa de inteligência artificial Perplexity "está indisponível no momento", disse Aravind Srinivas, CEO da startup, na rede X. "O problema se deve a uma interrupção na AWS. Estamos trabalhando para resolvê-lo", acrescentou. Segundo o Downdetector, portal onde usuários da internet relatam problemas de conexão, a interrupção também afetou plataformas de vídeo como o Prime Video, de propriedade da Amazon.

A situação pareceu estar restabelecida ao meio-dia, após a AWS indicar em seu site de manutenção que "a maioria das operações de serviços da AWS está funcionando normalmente". O problema relacionado ao DNS, o sistema de nomes de domínio para sites, "foi totalmente resolvido", explicou o serviço, embora preveja que o sistema sofrerá lentidão até que o incidente esteja completamente solucionado. Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (nuvem) que fornece às empresas serviços como armazenamento, bancos de dados e inteligência artificial.