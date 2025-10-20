Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Problema no serviço de nuvem da Amazon interrompe partes da internet do mundo

Autor AFP
Vários sites, jogos online e aplicativos como Snapchat e Fortnite ficaram inacessíveis por várias horas na manhã desta segunda-feira (20) devido a uma interrupção nos Estados Unidos da Amazon Web Services (AWS), a plataforma de nuvem da gigante Amazon. 

Da plataforma de reservas de acomodações Airbnb à rede comunitária Reddit, passando por jogos online como Roblox e Brawl Stars, parte da internet global e alguns aplicativos usados por milhões de usuários foram afetados. 

No Reino Unido, um porta-voz do banco Lloyds indicou que vários serviços foram impactados por "problemas relacionados à Amazon Web Services". 

A Coinbase, uma das maiores plataformas de transações de criptomoedas, também disse à AFP que teve "problemas devido a uma interrupção na AWS". 

O programa de inteligência artificial Perplexity "está indisponível no momento", disse Aravind Srinivas, CEO da startup, na rede X. "O problema se deve a uma interrupção na AWS. Estamos trabalhando para resolvê-lo", acrescentou. 

Segundo o Downdetector, portal onde usuários da internet relatam problemas de conexão, a interrupção também afetou plataformas de vídeo como o Prime Video, de propriedade da Amazon. 

A situação pareceu estar restabelecida ao meio-dia, após a AWS indicar em seu site de manutenção que "a maioria das operações de serviços da AWS está funcionando normalmente".

O problema relacionado ao DNS, o sistema de nomes de domínio para sites, "foi totalmente resolvido", explicou o serviço, embora preveja que o sistema sofrerá lentidão até que o incidente esteja completamente solucionado.

Subsidiária da Amazon, a AWS é uma plataforma de computação remota (nuvem) que fornece às empresas serviços como armazenamento, bancos de dados e inteligência artificial. 

A interrupção "destaca os desafios impostos pela dependência" de provedores de serviços estrangeiros, como Amazon, Microsoft e Alphabet (Google), que respondem por uma parcela significativa dos clientes em todo o mundo, de acordo com Junade Ali, especialista em segurança cibernética do IET (Instituto de Engenharia e Tecnologia) do Reino Unido. 

O incidente levanta "sérias questões" sobre a conveniência das empresas "terceirizarem toda ou parte de sua infraestrutura essencial para um pequeno grupo de provedores externos a fim de economizar dinheiro", acrescenta o analista financeiro britânico Michael Hewson.

eua

