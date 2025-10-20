Presidente eleito da Bolívia anuncia retomada das relações com EUA, rompidas em 2008

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz (centro-direita), anunciou, nesta segunda-feira (20), que retomará as relações com os Estados Unidos, rompidas desde 2008, durante o governo do ex-mandatário de esquerda Evo Morales. Paz, um economista de 58 anos, venceu no domingo o segundo turno das eleições presidenciais, com 54,5% dos votos, frente ao ex-presidente Jorge Quiroga (direita), segundo a apuração oficial.

Paz assumirá a Presidência em 8 de novembro. Desde que estava em campanha, ele havia prometido reinserir o país no cenário internacional. Hoje, a Bolívia tem como principais aliados a Venezuela, Cuba, Nicarágua e Rússia. "No caso pontual dos Estados Unidos (...), essa relação será retomada", assegurou o presidente eleito em sua primeira coletiva de imprensa após a vitória. Em 2008, Morales expulsou o então embaixador americano em La Paz Philip Goldberg, sob a acusação de apoiar uma conspiração de direita para dividir a Bolívia.

Ele também retirou do país as agências americanas antidrogas (DEA) e de cooperação internacional (USAID). A Bolívia é o terceiro produtor mundial de cocaína, depois da Colômbia e do Peru. Washington negou as acusações e, em reciprocidade, expulsou o embaixador boliviano. Desde então, Bolívia e Estados Unidos não têm laços diplomáticos. "Estamos dialogando especialmente com o governo dos Estados Unidos. Acredito que isto é muito importante", afirmou Paz nesta segunda-feira, acompanhado de seu vice, Edmand Lara.

O chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, comentou no domingo que "depois de duas décadas de uma administração ruim, a eleição de Paz representa uma oportunidade de transformação para as duas nações". - Transições - No âmbito interno, a Bolívia também enfrenta sua pior crise econômica em quatro décadas, derivada da falta de dólares.

O governo do esquerdista Luis Arce esgota constantemente suas reservas de divisas para sustentar uma política de subsídios aos combustíveis, que também estão escassos. Rodrigo Paz, que venceu a eleição com o Partido Democrata Cristão, espera que a comunidade internacional o ajude a devolver a gasolina e o diesel aos postos de gasolina bolivianos, em frente aos quais se formam enormes filas de veículos. "Conversamos com o secretário adjunto do governo americano (Christopher) Landau" para iniciar gestões "junto a países amigos como Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina" e resolver essa escassez a partir de 8 ou 9 de novembro, garantiu o presidente eleito.