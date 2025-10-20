Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo fecha em queda, puxado por temor de excesso de oferta

Autor AFP
As cotações do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (20), ainda afetadas pelo aumento de produção no mercado de hidrocarbonetos e pela desaceleração da economia chinesa.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres com entrega em dezembro, recuou 0,46%, a 61,01 dólares, não muito distante de seus níveis mais baixos desde o começo de maio.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em novembro, fechou praticamente estável, em leve baixa de 0,03%, a 57,52 dólares. 

"O [petróleo] bruto segue sob pressão porque a oferta continua aumentando", especialmente diante do "aumento das cotas" dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), resumiu em declarações à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Desde abril, o cartel aumentou consideravelmente sua produção, o que provocou um excesso de oferta em relação à demanda no mercado.

"A isso se soma o aumento de produção nos Estados Unidos, Brasil, Argentina e Guiana, o que aumenta a pressão sobre o mercado", acrescentou Lipow. 

Em seu último relatório mensal sobre o mercado petrolífero, a Agência Internacional da Energia (AIE) previu um excedente de oferta de petróleo de cerca de 2,2 milhões de barris diários (mb/d) em 2025 e alertou que poderia chegar a quase 4 mb/d em 2026. 

Consequentemente, a commodity "se aproxima de uma configuração de contango", segundo Phil Flynn, do Price Futures Group, o que significa que o preço do petróleo para entrega imediata é menor que o preço de um vencimento futuro.

"Os últimos dados econômicos da China não são muito animadores", acrescentou Flynn. 

Nesta segunda, a China anunciou uma desaceleração em seu crescimento no terceiro trimestre, a um ritmo menor em um ano (+4,8% em 12 meses), devido à queda do consumo doméstico e às tensões comerciais.

Visto que Pequim é o maior importador mundial de petróleo, os operadores acompanham de perto a saúde econômica do país.

O mercado também está atento aos últimos acontecimentos no âmbito comercial, depois que Pequim e Washington acordaram, no sábado, preparar novas negociações.

