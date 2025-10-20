Petróleo fecha em queda, puxado por temor de excesso de oferta

As cotações do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (20), ainda afetadas pelo aumento de produção no mercado de hidrocarbonetos e pela desaceleração da economia chinesa. O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres com entrega em dezembro, recuou 0,46%, a 61,01 dólares, não muito distante de seus níveis mais baixos desde o começo de maio.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em novembro, fechou praticamente estável, em leve baixa de 0,03%, a 57,52 dólares. "O [petróleo] bruto segue sob pressão porque a oferta continua aumentando", especialmente diante do "aumento das cotas" dos membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), resumiu em declarações à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates. Desde abril, o cartel aumentou consideravelmente sua produção, o que provocou um excesso de oferta em relação à demanda no mercado. "A isso se soma o aumento de produção nos Estados Unidos, Brasil, Argentina e Guiana, o que aumenta a pressão sobre o mercado", acrescentou Lipow.

Em seu último relatório mensal sobre o mercado petrolífero, a Agência Internacional da Energia (AIE) previu um excedente de oferta de petróleo de cerca de 2,2 milhões de barris diários (mb/d) em 2025 e alertou que poderia chegar a quase 4 mb/d em 2026. Consequentemente, a commodity "se aproxima de uma configuração de contango", segundo Phil Flynn, do Price Futures Group, o que significa que o preço do petróleo para entrega imediata é menor que o preço de um vencimento futuro. "Os últimos dados econômicos da China não são muito animadores", acrescentou Flynn.