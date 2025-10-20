ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Emissários americanos chegam a Israel para supervisionar trégua após ataques letais em Gaza

BOLÍVIA ELEIÇÕES: Rodrigo Paz é eleito presidente da Bolívia e põe fim a 20 anos de socialismo

Os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner chegaram nesta segunda-feira (20) a Israel para supervisionar a aplicação do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, após ataques letais no território palestino que provocaram o temor de um colapso da trégua.

Emissários americanos chegam a Israel para supervisionar trégua após ataques letais em Gaza

Sessenta investigadores da polícia francesa tentam, nesta segunda-feira (20), localizar os ladrões das joias reais do Louvre, um roubo que reacendeu o debate sobre a falta de segurança nos museus do país.

=== BOLÍVIA ELEIÇÕES ===

LA PAZ:

Paz é eleito presidente da Bolívia e põe fim a 20 anos de socialismo

O senador de centro-direita Rodrigo Paz foi eleito no domingo (19) presidente da Bolívia em um segundo turno envolvendo opções de direita que pôs fim a 20 anos de governos de esquerda iniciados por Evo Morales.

LA PAZ:

Presidente eleito receberá uma Bolívia impaciente e cheia de desafios

O presidente eleito da Bolívia, Rodrigo Paz (centro-direita), receberá um país com uma economia à beira do colapso e uma população exausta após 20 anos de governos socialistas.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Trump anuncia fim da ajuda financeira à Colômbia por produção de drogas

Os Estados Unidos anunciaram no domingo (19) que vão retirar sua ajuda financeira ao governo colombiano de Gustavo Petro, a quem chamou de "líder narcotraficante", pouco antes da divulgação de um ataque letal contra uma suposta embarcação com drogas da guerrilha colombiana ELN.

-- EUROPA

ROMA:

Séria, popular, melhor amiga de Trump: Meloni completa três anos à frente da Itália

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, completa esta semana três anos no cargo, com seu partido de extrema direita mais popular do que nunca, um governo notavelmente duradouro e a economia estável, embora não exatamente em ascensão.

-- ÁSIA

TÒQUIO:

Japão tem acordo para nomeação da primeira mulher como primeira-ministra

O partido que governa o Japão assinou nesta segunda-feira (20) um acordo de coalizão com o principal bloco de oposição, o que abre o caminho para que Sanae Takaichi se torne a primeira mulher a comandar o Executivo do país asiático.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Crescimento trimestral da China desacelera por queda no consumo interno e tensões comerciais

A economia chinesa cresceu menos de 5% no terceiro trimestre, o menor nível registrado no ano, segundo dados oficiais publicados nesta segunda-feira (20), dia em que o Partido Comunista iniciou quatro dias de reuniões a portas fechadas para definir o planejamento econômico a longo prazo.

=== SOCIEDADE, ARTES E MEIO AMBIENTE ===

BANGCOC:

O paradoxo energético da China: carvão em alta e recorde nas energias renováveis

A China vive um paradoxo energético: é líder mundial na expansão das fontes renováveis enquanto seus projetos de centrais de carvão estão em alta.

=== ESPORTES ===

SÃO PAULO:

Reconhecimento facial nos estádios, uma barreira à violência no futebol?

Em mais uma tragédia no futebol sul-americano, uma jovem de 23 anos morre após ser atingida por uma garrafa de vidro lançada durante uma briga entre torcedores de Flamengo e Palmeiras. O culpado é preso em poucas horas, graças ao recente sistema de reconhecimento facial.

