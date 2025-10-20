Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Países da UE aprovam fim da importação de gás russo no final de 2027

A maioria dos Estados-membros da União Europeia (UE) aprovou nesta segunda-feira (20) a proibição de importação de gás natural russo para o bloco a partir do final de 2027, durante uma reunião dos ministros da Energia organizada em Luxemburgo.

Com a interrupção do fornecimento, exigida há muito tempo por Washington e Kiev, a UE pretende cortar uma importante fonte de financiamento da guerra que a Rússia trava na Ucrânia.

A medida foi proposta em maio pela Comissão Europeia, o Executivo da UE, e deverá ser negociada a partir de agora com o Parlamento Europeu. 

A Dinamarca, que exerce a presidência rotativa da UE até o final do ano, espera alcançar uma aprovação definitiva antes de 2026.

Eslováquia e Hungria, países sem acesso ao mar e muito dependentes dos hidrocarbonetos russos, são contrários à proibição, mas ficaram em minoria. 

A UE tenta interromper a importação de combustíveis russos desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Embora tenha paralisado quase completamente a importação de petróleo, o bloco mantém uma dependência significativa de Moscou para o fornecimento de gás natural. Em 2024, as importações de gás russo representaram 19% do total da UE, contra 45% em 2021.

Para acelerar o processo, a Comissão Europeia propôs aos Estados-membros interromper completamente as importações de gás russo até o final de 2027. 

Em setembro, propôs antecipar a data para o final de 2026 para o gás natural liquefeito (GNL), mas a nova medida não estava na agenda da reunião ministerial desta segunda-feira. 

No Parlamento Europeu, a vontade é ir mais longe. As comissões de Indústria e Comércio aprovaram na quinta-feira um texto que visa proibir todas as importações de gás russo a partir de 1º de janeiro de 2026, com algumas exceções.

