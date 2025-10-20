Névoa tóxica asfixia a capital da Índia

Nova Délhi, a capital da Índia, amanheceu com uma densa névoa tóxica nesta segunda-feira (20), com níveis de poluição do ar mais de 16 vezes acima do máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A área metropolitana da cidade, com mais de 30 milhões de habitantes, aparece com frequência na lista de capitais mais poluídas do mundo, em particular durante o inverno.

O ar mais frio retém poluentes perto do solo, criando uma mistura mortal de emissões procedentes de queimadas, fábricas e do tráfego intenso. Mas a poluição também aumentou devido aos fogos de artifício de vários dias para comemorar o festival hindu de Diwali, que culmina na noite desta segunda-feira. A Suprema Corte flexibilizou este mês uma proibição aos fogos de artifício para permitir "fogos de artifício verdes", menos poluentes, durante o festival de Diwali. Os níveis de PM2.5 - micropartículas cancerígenas capazes de entrar na corrente sanguínea - atingiram 248 microgramas por metro cúbico em algumas áreas da cidade, segundo a organização de monitoramento IQAir.