Ministério Público turco pede penas severas de prisão contra 7 prefeitos da oposição

O Ministério Público de Istambul pediu nesta segunda-feira (20) penas severas de prisão contra sete prefeitos da oposição turca suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa, informou a agência estatal Anadolu. Os sete prefeitos, detidos entre janeiro e julho, são membros do social-democrata CHP, o maior partido de oposição, alvo de investigações e prisões há um ano.

O Ministério Público solicitou 415 anos de prisão para Riza Akpolat, prefeito do distrito de Besiktas, em Istambul, acusado, entre outras coisas, de "pertencer a uma organização criminosa", "fraudar licitações" e "enriquecimento ilícito", segundo a acusação citada pela Anadolu. Os outros seis prefeitos, processados por "fraude em licitações" e "aceitação de propina", podem pegar até 18 anos de prisão. Também foi pedido mais de 700 anos de prisão para Aziz Ihsan Aktas, empresário acusado de chefiar a suposta organização criminosa. Ainda não foi divulgada a data de início do julgamento.