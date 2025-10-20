Luta contra malária está estagnada, denunciam ONGs

A luta contra a malária está estagnada após duas décadas de progresso, mas as mudanças climáticas e o crescimento populacional estão entre os fatores que ameaçam dar impulso à doença, alertaram duas ONGs nesta terça-feira (20, data local). O financiamento insuficiente para programas de prevenção pode comprometer os esforços de combate à doença transmitida por mosquitos, com um custo de centenas de milhares de vidas e bilhões de dólares, advertem.

O impacto seria sentido especialmente na África, onde estão concentrados 95% dos casos da doença, que provocou a morte de 590 mil pessoas em todo o mundo em 2023, segundo um novo relatório da Aliança de Líderes Africanos contra a Malária (ALMA) e da organização Malaria No More UK. Vários países africanos registraram um aumento de casos entre janeiro e junho de 2025, após fortes chuvas, informam as entidades. A mortalidade por malária caiu pela metade nas últimas duas décadas, segundo o relatório, publicado antes de uma reunião marcada para 21 de novembro na África do Sul. Este encontro busca garantir contribuições para o Fundo Global de Luta contra a Aids, a Tuberculose e a Malária, responsável por cobrir 59% das despesas relacionadas à doença. "No entanto, o financiamento insuficiente desacelerou o progresso na luta contra a malária", afirma o documento.

"A combinação perfeita de mudança climática, crescente resistência a medicamentos e inseticidas, instabilidades comerciais e insegurança global enfraquece ainda mais a eficácia das intervenções contra a malária", acrescenta o informe. De acordo com o Relatório Mundial sobre a Malária 2024 das Nações Unidas, em 2023 foram registrados aproximadamente 263 milhões de casos em todo o mundo, um aumento de 11 milhões em relação ao ano anterior. "O aumento das temperaturas e as inundações causadas pelas mudanças climáticas ampliam o número de locais de reprodução dos mosquitos", declara à AFP Joy Phumaphi, secretária-executiva da ALMA.