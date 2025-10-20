Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Luta contra malária está estagnada, denunciam ONGs

Luta contra malária está estagnada, denunciam ONGs

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A luta contra a malária está estagnada após duas décadas de progresso, mas as mudanças climáticas e o crescimento populacional estão entre os fatores que ameaçam dar impulso à doença, alertaram duas ONGs nesta terça-feira (20, data local).

O financiamento insuficiente para programas de prevenção pode comprometer os esforços de combate à doença transmitida por mosquitos, com um custo de centenas de milhares de vidas e bilhões de dólares, advertem.

O impacto seria sentido especialmente na África, onde estão concentrados 95% dos casos da doença, que provocou a morte de 590 mil pessoas em todo o mundo em 2023, segundo um novo relatório da Aliança de Líderes Africanos contra a Malária (ALMA) e da organização Malaria No More UK.

Vários países africanos registraram um aumento de casos entre janeiro e junho de 2025, após fortes chuvas, informam as entidades.

A mortalidade por malária caiu pela metade nas últimas duas décadas, segundo o relatório, publicado antes de uma reunião marcada para 21 de novembro na África do Sul. Este encontro busca garantir contribuições para o Fundo Global de Luta contra a Aids, a Tuberculose e a Malária, responsável por cobrir 59% das despesas relacionadas à doença.

"No entanto, o financiamento insuficiente desacelerou o progresso na luta contra a malária", afirma o documento.

"A combinação perfeita de mudança climática, crescente resistência a medicamentos e inseticidas, instabilidades comerciais e insegurança global enfraquece ainda mais a eficácia das intervenções contra a malária", acrescenta o informe.

De acordo com o Relatório Mundial sobre a Malária 2024 das Nações Unidas, em 2023 foram registrados aproximadamente 263 milhões de casos em todo o mundo, um aumento de 11 milhões em relação ao ano anterior.

"O aumento das temperaturas e as inundações causadas pelas mudanças climáticas ampliam o número de locais de reprodução dos mosquitos", declara à AFP Joy Phumaphi, secretária-executiva da ALMA.

Os métodos de prevenção de última geração, como mosquiteiros impregnados com duplo inseticida e o uso de drones para dispersar produtos químicos que eliminam as larvas, são eficazes, porém mais caros, acrescenta.

Ao mesmo tempo, a população da África quase dobrou nos últimos 30 anos.

Uma vacina contra a malária, utilizada em 23 países africanos, tem eficácia de cerca de 40% e deve ser aplicada junto com outras medidas preventivas. No entanto, uma nova vacina, atualmente em testes clínicos em humanos, pode atingir uma eficácia de 80%, informa.

br/jcb/mm/def/msr/mb/lm/rpr

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar