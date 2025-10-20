Grécia critica Museu Britânico por jantar em frente aos frisos do Partenon

A ministra grega da Cultura, Lina Mendoni, denunciou nesta segunda-feira (20) a "indiferença provocadora" do Museu Britânico, que organizou um jantar de arrecadação de fundos na galeria onde estão expostos os frisos do Partenon. "A segurança, a integridade e a dignidade dos monumentos deveriam ser a principal preocupação do Museu Britânico que, mais uma vez, demonstrou uma indiferença provocadora", comentou após o evento, que no sábado reuniu 800 convidados, entre os quais celebridades como Mick Jagger e Naomi Campbell.

A funcionária lembrou que havia "condenado repetidamente os jantares, recepções e desfiles de moda realizados em museus, onde são exibidos monumentos e obras de arte", e acrescentou que "tais iniciativas são ofensivas aos bens culturais" e "colocam em risco as peças". Criticou que os frisos do Partenon, tesouros arqueológicos de cerca de 2.500 anos de antiguidade, fossem utilizados "como elementos decorativos para o jantar organizado pelo Museu Britânico". As personalidades presentes no sábado compraram seus ingressos por 2.000 libras (quase 15 mil reais) e jantaram em mesas dispostas entre as obras-primas do museu, particularmente na Galeria Duveen, onde estão conservados os frisos do Partenon. Esses antigos vestígios são objeto de uma disputa histórica entre a Grécia e a instituição inglesa.

Em dezembro, ambas as partes pareciam estar próximas de uma solução, e o Museu Britânico expressou sua disposição para uma "colaboração de longo prazo" com Atenas. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, firme defensor da devolução desses tesouros arqueológicos expostos em Londres há dois séculos, disse estar "convencido" de que os mármores do Partenon retornariam a Atenas. Desde então, as conversas não resultaram em avanços concretos. Uma lei britânica de 1963 impede o museu de realizar restituições.