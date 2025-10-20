EUA solicitará novas propostas para missão lunar após atrasos da SpaceX

A Nasa está buscando propostas que competirão com a SpaceX para sua missão à Lua, após o chefe da agência espacial americana afirmar nesta segunda-feira (20) que a empresa de Elon Musk está "atrasada". "Teremos uma corrida espacial (com) empresas americanas competindo para ver quem pode realmente nos levar de volta à Lua primeiro", declarou o titular da Nasa, Sean Duffy, na Fox News.

"Estou no processo de abrir este contrato. Acho que veremos empresas como a Blue envolvidas, e talvez outras", acrescentou. A Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, também criador da Amazon, é a rival da SpaceX, companhia que atualmente tem o contrato para a quinta missão planejada do programa multibilionário Artemis. "Adoro a SpaceX. É uma empresa incrível. O problema é que estão atrasados. Eles adiaram seus cronogramas e estamos em uma corrida contra a China", disse Duffy, também secretário de transporte dos Estados Unidos. "O presidente (Donald Trump) e eu queremos chegar à Lua" antes do fim do mandato em 2029, adicionou.