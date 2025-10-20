Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Desconexão de cabo defeituoso causou acidente com Elevador da Glória, em Lisboa

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Elevador da Glória, que descarrilou em Lisboa em setembro passado, causando a morte de 16 pessoas, tinha um cabo defeituoso, revelou a investigação oficial nesta segunda-feira (20), que recomendou deixar fora de operação estes veículos históricos da cidade até garantir sua segurança.

O acidente com o funicular, que ligava a Praça do Rossio ao Bairro Alto, ocorreu em 3 de setembro.

O descarrilamento do bondinho, que bateu em um edifício, expôs os receios sobre a segurança dessa atração turística popular, porém desgastada.

Em uma primeira nota, publicada três dias após a tragédia, o escritório de prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos e ferroviários, GPIAAF, afirmou que um cabo que conectava duas cabines havia se desprendido pouco antes do acidente.

O relatório preliminar do GPIAAF, divulgado nesta segunda-feira, indicou que o cabo em questão não atendia às normas estabelecidas pela empresa de transporte da cidade, a CCFL.

Os demais elevadores da cidade estão fora de serviço desde o acidente, e o GPIAAF pediu que permaneçam assim até que os inspetores confirmem se possuem sistemas de frenagem “capazes de imobilizar as cabines em caso de ruptura do cabo”.

Cinco portugueses e 11 estrangeiros morreram no acidente com o Elevador da Glória, que também deixou 20 feridos, segundo o balanço mais recente.

