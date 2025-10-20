Colômbia denuncia 'ameaça' de invasão dos EUA

O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, denunciou nesta segunda-feira (20) uma "ameaça" de "invasão" do presidente americano, Donald Trump, que pareceu sugerir algum tipo de intervenção de Washington contra a produção de droga no país sul-americano.

No domingo, Trump suspendeu o apoio econômico a Bogotá por supostamente "fomentar" o narcotráfico e afirmou que deveria "fechar" os cultivos de narcóticos "imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão".