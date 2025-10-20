Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colômbia denuncia 'ameaça' de invasão dos EUA

Colômbia denuncia 'ameaça' de invasão dos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Interior da Colômbia, Armando Benedetti, denunciou nesta segunda-feira (20) uma "ameaça" de "invasão" do presidente americano, Donald Trump, que pareceu sugerir algum tipo de intervenção de Washington contra a produção de droga no país sul-americano. 

No domingo, Trump suspendeu o apoio econômico a Bogotá por supostamente "fomentar" o narcotráfico e afirmou que deveria "fechar" os cultivos de narcóticos "imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão". 

Benedetti afirmou que se trata de uma "ameaça de uma invasão ou de uma ação terrestre ou militar contra a Colômbia". "Não me imagino fechando hectares se não for dessa forma, se não for invadindo", disse à Blu Radio. 

das/ad/dd/fp 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar