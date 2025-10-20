China expande atividade de mineração na Nicarágua com novas concessões

A China conseguiu aumentar sua atividade de mineração na Nicarágua com a concessão de novas licenças, de acordo com resoluções publicadas no jornal oficial La Gaceta. Nos últimos anos, empresas chinesas obtiveram diversas licenças de mineração do governo dos copresidentes Daniel Ortega e Rosario Murillo, aliados do presidente chinês Xi Jinping.

Segundo o jornal nicaraguense Confidencial, publicado no exílio, as concessões fornecidas entre 2023 e 2025 ultrapassam 500.000 hectares, e a empresa mais beneficiada é a Thomas Metal, com quase 190.000 hectares concedidos. Grupos ambientalistas, como a também exilada ONG "Fundación del Río", alegam que as licenças são para explorar ouro e que muitas são concedidas em áreas protegidas sem consultar os povos indígenas que as habitam. "Em nome do Estado da Nicarágua, é outorgada uma concessão de mineração à Zhong Fu Development (...) para a exploração de minerais metálicos e não metálicos", afirma uma resolução do Ministério de Energia e Minas publicada em La Gaceta. A licença, por 25 anos, abrange 9.300 hectares na Região Autônoma da Costa do Caribe Sul, acrescenta o documento, sem especificar o tipo de mineral a ser explorado.

A mesma empresa obteve outras concessões para 20.150 e 201,30 hectares na Região Autônoma da Costa do Caribe Norte. O governo nicaraguense também forneceu duas concessões nos mesmos termos à empresa New Era Mining, representada pelo cidadão chinês Bo Tong. A primeira abrange uma área de 13.391 hectares no departamento central de Chontales, e a segunda abrange 7.300 hectares em Chinandega, região noroeste que faz fronteira com Honduras.