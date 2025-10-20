Brasil avalia como positivo encontro sobre tarifas nos EUA

Reunião entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o secretário de Estado dos EUA é considerada passo inicial importante nas negociações para redução das tarifas impostas pelo governo americano.O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu nesta quinta-feira (16/10) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, na Casa Branca, para dar início às negociações sobre as tarifas de 50% impostas pelo governo americano a produtos brasileiros exportados ao país. Primeiro, os dois se reuniram a sós durante 15 minutos. Na sequência, juntaram-se à mesa integrantes de ambos os governos. Os americanos foram representados pelo oficial do governo Jamieson Greer, além de integrantes do Departamento de Estado. Do lado brasileiro, estiveram presentes diplomatas, como a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti. Ao todo, o encontro durou 1h15min, mas não teve nenhuma conclusão prática, ainda que as conversas tenham sido consideradas positivas por ambos os lados pela disposição em negociar. Segundo o jornal Folha de São Paulo, membros do governo brasileiro avaliaram o encontro como o começo de negociações mais aprofundadas pela redução das tarifas ao país. Ainda conforme o veículo, Vieira afirmou que o encontro foi "um início auspicioso de processo negociador". O ministro brasileiro também disse que os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump devem se encontrar em breve, ainda sem data definida. A reunião entre os governos do Brasil e dos EUA ocorreu 10 dias depois que os presidentes dos dois países conversaram por meio de uma chamada de vídeo, semanas após Lula e Trump terem se cruzado brevemente durante a Assembleia Geral da ONU, nos EUA. Na ocasião da chamada, o Palácio do Planalto divulgou uma nota informando que os presidentes discutiram as tarifas impostas pela Casa Branca contra produtos brasileiros e abriram um canal de negociação entre o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Apenas temas comerciais Um integrante do governo americano informou que Brasil e EUA trataram exclusivamente de assuntos comerciais durante a reunião estendida. Não teriam sido discutidos, portanto, assuntos como a Venezuela ou a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, parte da justificativa de Trump para o tarifaço. Do lado brasileiro, a ideia era pedir a diminuição das tarifas de 50% impostas pelos EUA, além do fim de sanções como a suspensão de vistos e punições financeiras a autoridades como o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, Trump confirmou que autorizou a Agência Central de Inteligência (CIA) a conduzir operações secretas na Venezuela, marcando uma forte escalada nos esforços dos EUA para pressionar o regime do presidente Nicolás Maduro. Ele também declarou que cogita realizar ataques contra o narcotráfico em território venezuelano, após militares dos EUA bombardearem várias embarcações suspeitas de tráfico de drogas. gb (ots)