A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2025

TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

PARIS (França) - Ex-presidente Nicolas Sarkozy entra no presídio de La Santé -

BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de Bogotá emite decisão final sobre a pena de 12 anos de prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe -

QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2025

PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 - (até 27 de Novembro)

(+) PARIS (França) - Busca pelos autores do roubo do Louvre -

(+) ROMA (Itália) - Primeira-ministra italiana Giorgia Meloni comemora três anos no poder -

LONDRES (Reino Unido) - Prazo para decisão da Autoridade de Concorrência do Reino Unido (CMA) sobre os ecossistemas do Google e da Apple (smartphones) -

QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2025

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino - 12H00

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE - (até 24)

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2025

América

(+) NORFOLK (Estados Unidos) - Acusação formal de Trump contra a procuradora do estado de Nova York, Letitia James - 13H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro - 10H30

Europa

(+) PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional - 11H00

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO DE 2025

América

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Eleições legislativas de meio de mandato -

(+) BOGOTÁ (Colômbia) - Partido no poder seleciona seu candidato presidencial para 2026 por meio de um referendo - 10H30

Ásia-Pacífico

(+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Cúpula da Asean - (até 28)

(+) PEQUIM (China) - Voos diretos são retomados entre China e Índia após 5 anos de interrupção - 02H00

TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2025

Ásia-Pacífico

(+) GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula de CEOs da Apec - (até 31)