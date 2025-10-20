Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2025

América

 BOGOTÁ (Colômbia) - Tribunal de Bogotá emite decisão final sobre a pena de 12 anos de prisão domiciliar do ex-presidente Álvaro Uribe - 

Europa

 PARIS (França) - Ex-presidente Nicolas Sarkozy entra no presídio de La Santé - 

 (+) PARIS (França) - Busca pelos autores do roubo do Louvre - 

 PARIS (França) - Processo de apelação Airbus e Air France no caso do acidente Rio-Paris de 2009 -  (até 27 de Novembro)

QUARTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 2025

Europa

 (+) ROMA (Itália) - Primeira-ministra italiana Giorgia Meloni comemora três anos no poder - 

 ESTRASBURGO (França) - Parlamento Europeu atribui Prêmio Sakharov 2025 - 

 LONDRES (Reino Unido) - Prazo para decisão da Autoridade de Concorrência do Reino Unido (CMA) sobre os ecossistemas do Google e da Apple (smartphones) - 

QUINTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2025

América

 NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino -  12H00

Europa

 BRUXELAS (Bélgica) - Cúpula da UE -  (até 24)

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO DE 2025

América

 (+) NORFOLK (Estados Unidos) - Acusação formal de Trump contra a procuradora do estado de Nova York, Letitia James -  13H00

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Inflação - Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de novembro -  10H30

Europa

 (+) PARIS (França) - Discussão do Projeto de Lei de Finanças de 2026 na Assembleia Nacional -  11H00

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO DE 2025

América

 (+) BUENOS AIRES (Argentina) - Eleições legislativas de meio de mandato - 

 (+) BOGOTÁ (Colômbia) - Partido no poder seleciona seu candidato presidencial para 2026 por meio de um referendo -  10H30

Ásia-Pacífico

 (+) KUALA LUMPUR (Malásia) - Cúpula da Asean -  (até 28)

 (+) PEQUIM (China) - Voos diretos são retomados entre China e Índia após 5 anos de interrupção -  02H00

TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2025

Ásia-Pacífico

 (+) GYEONGJU (Coreia do Sul) - Cúpula de CEOs da Apec -  (até 31)

