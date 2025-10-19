Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

United vence em Anfield (2-1) e impõe quarta derrota consecutiva ao Liverpool

Autor AFP
Tipo Notícia

O Manchester United impôs a quarta derrota consecutiva ao Liverpool neste domingo (19), ao vencer por 2 a 1 em Anfield, com um gol decisivo de Harry Maguire, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês.

Depois das derrotas para Crystal Palace, Galatasaray (Liga dos Campeões) e Chelsea, os 'Reds' do técnico Arne Slot caem pela primeira vez na Premier League diante do United jogando em casa desde 2016.

A noite não começou bem para o Liverpool, quando Bryan Mbeumo recebeu na área de Amad Diallo e bateu de primeira para abrir o placar com um minuto de jogo.

No segundo tempo, depois de muito pressionar, os donos da casa chegaram ao empate com o holandês Cody Gakpo (78') aproveitando cruzamento de Federico Chiesa na pequena área.

Mas Maguire apareceu minutos depois (84') e calou Anfield marcando de cabeça em bola levantada na área pelo português Bruno Fernandes.

O resultado fora de casa contra um grande rival tira um pouco da pressão sobre o técnico Rúben Amorim, que consegue emendar duas vitórias consecutivas na Premier League pela primeira vez desde que chegou a Old Trafford, em novembro de 2024. Antes da paralisação data Fifa, a equipe venceu o Sunderland por 2 a 0.

O Manchester United ocupa a nona posição na tabela com 13 pontos, dois atrás do Liverpool (4º, 15 pontos), que foi ultrapassado na rodada por Mancuester City (2º 16 pontos) e Bournemouth (3º, 15 pontos). O líder é o Arsenal, com 19 pontos.

O momento não é bom para o técnico Arne Slot e os 'Reds', que já haviam sido derrotados antes da data Fifa por Crystal Palace e Chelsea na Premier, e pelo Galatasaray na Champions.

- Tottenham perde em casa -

Mais cedo, o Tottenham foi derrotado em casa pelo Aston Villa por 2 a 1, de virada, e saiu da zona de classificação da Champions.

Os 'Spurs' começaram na frente com um gol do uruguaio Rodrigo Betancur aos cinco minutos, mas o Villa virou marcando com Morgan Rogers (37') e Emiliano Buendía (77').

Esta foi a segunda derrota do Tottenham no campeonato. O time comandado pelo técnico dinamarquês Thomas Frank havia começado a rodada na terceira colocação, mas agora cai para sexto na tabela.

Por sua vez, o Aston Villa (10º, 12 pontos) vive momento oposto, emendando a terceira vitória consecutiva, depois de não conseguir vencer nas cinco primeiras rodadas.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Nottingham - Chelsea                0 - 3

   Sunderland - Wolverhampton          2 - 0

   Brighton - Newcastle                2 - 1

   Burnley - Leeds                     2 - 0

   Crystal Palace - Bournemouth        3 - 3

   Manchester City - Everton           2 - 0

   Fulham - Arsenal                    0 - 1

  

   - Domingo:

   Tottenham - Aston Villa             1 - 2

   Liverpool - Manchester United       1 - 2

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) West Ham - Brentford               

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 19   8   6   1   1  15   3  12

    2. Manchester City         16   8   5   1   2  17   6  11

    3. Bournemouth             15   8   4   3   1  14  11   3

     . Liverpool               15   8   5   0   3  14  11   3

    5. Chelsea                 14   8   4   2   2  16   9   7

    6. Tottenham               14   8   4   2   2  14   7   7

    7. Sunderland              14   8   4   2   2   9   6   3

    8. Crystal Palace          13   8   3   4   1  12   8   4

    9. Manchester United       13   8   4   1   3  11  12  -1

   10. Brighton                12   8   3   3   2  12  11   1

   11. Aston Villa             12   8   3   3   2   8   8   0

   12. Everton                 11   8   3   2   3   9   9   0

   13. Newcastle                9   8   2   3   3   7   7   0

   14. Fulham                   8   8   2   2   4   8  12  -4

   15. Leeds                    8   8   2   2   4   7  13  -6

   16. Brentford                7   7   2   1   4   9  12  -3

   17. Burnley                  7   8   2   1   5   9  15  -6

   18. Nottingham               5   8   1   2   5   5  15 -10

   19. West Ham                 4   7   1   1   5   6  16 -10

   20. Wolverhampton            2   8   0   2   6   5  16 -11

