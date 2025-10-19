United vence em Anfield (2-1) e impõe quarta derrota consecutiva ao Liverpool

O Manchester United impôs a quarta derrota consecutiva ao Liverpool neste domingo (19), ao vencer por 2 a 1 em Anfield, com um gol decisivo de Harry Maguire, pela 8ª rodada do Campeonato Inglês. Depois das derrotas para Crystal Palace, Galatasaray (Liga dos Campeões) e Chelsea, os 'Reds' do técnico Arne Slot caem pela primeira vez na Premier League diante do United jogando em casa desde 2016.

A noite não começou bem para o Liverpool, quando Bryan Mbeumo recebeu na área de Amad Diallo e bateu de primeira para abrir o placar com um minuto de jogo. No segundo tempo, depois de muito pressionar, os donos da casa chegaram ao empate com o holandês Cody Gakpo (78') aproveitando cruzamento de Federico Chiesa na pequena área. Mas Maguire apareceu minutos depois (84') e calou Anfield marcando de cabeça em bola levantada na área pelo português Bruno Fernandes. O resultado fora de casa contra um grande rival tira um pouco da pressão sobre o técnico Rúben Amorim, que consegue emendar duas vitórias consecutivas na Premier League pela primeira vez desde que chegou a Old Trafford, em novembro de 2024. Antes da paralisação data Fifa, a equipe venceu o Sunderland por 2 a 0.

O Manchester United ocupa a nona posição na tabela com 13 pontos, dois atrás do Liverpool (4º, 15 pontos), que foi ultrapassado na rodada por Mancuester City (2º 16 pontos) e Bournemouth (3º, 15 pontos). O líder é o Arsenal, com 19 pontos. O momento não é bom para o técnico Arne Slot e os 'Reds', que já haviam sido derrotados antes da data Fifa por Crystal Palace e Chelsea na Premier, e pelo Galatasaray na Champions. - Tottenham perde em casa -

Mais cedo, o Tottenham foi derrotado em casa pelo Aston Villa por 2 a 1, de virada, e saiu da zona de classificação da Champions. Os 'Spurs' começaram na frente com um gol do uruguaio Rodrigo Betancur aos cinco minutos, mas o Villa virou marcando com Morgan Rogers (37') e Emiliano Buendía (77'). Esta foi a segunda derrota do Tottenham no campeonato. O time comandado pelo técnico dinamarquês Thomas Frank havia começado a rodada na terceira colocação, mas agora cai para sexto na tabela.

Por sua vez, o Aston Villa (10º, 12 pontos) vive momento oposto, emendando a terceira vitória consecutiva, depois de não conseguir vencer nas cinco primeiras rodadas. -- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação: