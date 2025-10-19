Trump ameaça enviar militares a San Francisco

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou enviar tropas a San Francisco em uma entrevista transmitida neste domingo (19), enquanto busca mobilizar o Exército americano em mais cidades controladas pelos democratas. O presidente já enviou a Guarda Nacional a Los Angeles, Washington e Memphis, enquanto juízes suspenderam a mobilização em Chicago e Portland.

"Agora iremos a San Francisco", declarou Trump à emissora Fox News. "A diferença é que acho que nos querem em San Francisco. San Francisco era realmente uma das grandes cidades do mundo. E há 15 anos, tudo deu errado", acrescentou. Trump exagera reiteradamente a magnitude do crime nas cidades americanas para justificar os destacamentos da Guarda Nacional, aos quais se opuseram, em grande medida, os líderes democratas locais. No fim do mês passado, sugeriu que as cidades americanas seriam utilizadas como "campos de treinamento" para as forças militares.

O primeiro destacamento em Los Angeles, em junho, ocorreu depois de protestos por batidas migratórias generalizadas que, segundo os críticos, pareciam se dirigir principalmente às pessoas por conta de sua cor de pele ou do idioma que falavam. Essa mobilização foi duramente criticada pelo governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, provável candidato presidencial em 2027. San Francisco ocupa um lugar especial na cosmovisão republicana.