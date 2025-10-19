Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Queremos escrever nossa história', diz capitão da seleção de Cabo Verde

'Queremos escrever nossa história', diz capitão da seleção de Cabo Verde

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

"Não vamos para jogar três jogos e voltar para casa", afirma em entrevista à AFP o capitão e artilheiro da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes, que na semana passada se classificou para a Copa do Mundo de 2026 e vai disputar o torneio mais importante do futebol pela primeira vez em sua história.

Com seus aproximadamente 525 mil habitantes, o pequeno arquipélago na costa do Senegal, que liderou seu grupo nas Eliminatórias africanas à frente de Camarões, se tornará, depois da Islândia, o país com a segunda menor população a participar de um Mundial e o menor em tamanho.

Segundo Ryan Mendes, que joga no Igdir FK (2ª divisão turca), Cabo Verde poderá contar com o apoio de seus cidadãos que vivem nos Estados Unidos, país anfitrião da competição junto com Canadá e México.

PERGUNTA: Cabo Verde na Copa, é algo que vocês concebiam nos seus sonhos mais loucos?

RESPOSTA: "Sinceramente, ainda não assimilei o que nós vivemos. Quando eu era pequeno, sonhava em casa com o Brasil de Ronaldo e com todos os grandes países do futebol, e sonhava em estar lá algum dia. Mas o que vivemos na segunda-feira [dia da classificação] é algo que nunca tínhamos visto. Foi magnífico, foi uma loucura completa, todo mundo está tão feliz, seja em Cabo Verde ou fora, fico arrepiado".

P: Cabo Verde era conhecido pela cantora Cesária Évora. Agora também pela seleção de futebol.

R: "Cesária Évora é para nós um ícone que tornou Cabo Verde conhecido em todo o mundo, mas há muito tempo se ouve falar de Cabo Verde também pelo seu futebol. Participamos quatro vezes da Copa Africana de Nações e chegamos muito perto de nos classificarmos para o Mundial de 2014. Muita coisa foi feita nos últimos anos, e hoje podemos dizer que é a culminação lógica. E coincide com o cinquentenário da independência de Cabo Verde, então temos que aproveitar o momento".

P: Os 'Tubarões Azuis' vão atravessar o Atlântico pela primeira vez em junho. Quais são seus objetivos?

R: "O certo é que não vamos lá para jogar três jogos e depois voltar para casa. Além disso, ainda não sabemos o nosso grupo, mas, de qualquer forma, queremos deixar uma boa impressão, jogar um bom futebol. Tentaremos fazer o nosso trabalho, fazer o que sabemos fazer. Queremos viver a nossa história, escrevê-la nós mesmos. Espero que seja ainda mais bonita do que a nossa classificação".

rba/iga/dam/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar