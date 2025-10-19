'Queremos escrever nossa história', diz capitão da seleção de Cabo Verde

"Não vamos para jogar três jogos e voltar para casa", afirma em entrevista à AFP o capitão e artilheiro da seleção de Cabo Verde, Ryan Mendes, que na semana passada se classificou para a Copa do Mundo de 2026 e vai disputar o torneio mais importante do futebol pela primeira vez em sua história. Com seus aproximadamente 525 mil habitantes, o pequeno arquipélago na costa do Senegal, que liderou seu grupo nas Eliminatórias africanas à frente de Camarões, se tornará, depois da Islândia, o país com a segunda menor população a participar de um Mundial e o menor em tamanho.

Segundo Ryan Mendes, que joga no Igdir FK (2ª divisão turca), Cabo Verde poderá contar com o apoio de seus cidadãos que vivem nos Estados Unidos, país anfitrião da competição junto com Canadá e México. PERGUNTA: Cabo Verde na Copa, é algo que vocês concebiam nos seus sonhos mais loucos? RESPOSTA: "Sinceramente, ainda não assimilei o que nós vivemos. Quando eu era pequeno, sonhava em casa com o Brasil de Ronaldo e com todos os grandes países do futebol, e sonhava em estar lá algum dia. Mas o que vivemos na segunda-feira [dia da classificação] é algo que nunca tínhamos visto. Foi magnífico, foi uma loucura completa, todo mundo está tão feliz, seja em Cabo Verde ou fora, fico arrepiado". P: Cabo Verde era conhecido pela cantora Cesária Évora. Agora também pela seleção de futebol.