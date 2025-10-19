Novo ataque americano em águas internacionais mata três supostos narcotraficantes

O ataque, executado na sexta-feira, teve como alvo uma embarcação vinculada à guerrilha colombiana ELN que "navegava por uma rota conhecida de narcotráfico e transportava quantidades substanciais de narcóticos", afirmou Hegseth na rede social X.

As forças dos Estados Unidos efetuaram outro ataque contra uma embarcação supostamente carregada de drogas em águas internacionais, no qual morreram três "narcoterroristas", anunciou neste domingo o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth.

Ele não especificou o local do ataque, mas indicou que a embarcação operava em uma área supervisionada pelo Comando Sul, que conduz as operações militares dos Estados Unidos na América Latina.

Este é o ataque americano mais recente desde que Washingnton enviou, em agosto, navios de guerra para águas internacionais do Caribe com o argumento de conter o tráfico de drogas para os Estados Unidos.

Com o anúncio deste domingo incluído, sete ataques foram relatados, com as mortes de pelo menos 30 supostos traficantes.

