'No Kings': protestos contra Trump levam multidões às ruas nos EUA

Manifestantes protestam durante o dia nacional de protesto "No Kings" em Los Angeles, Califórnia, em 18 de outubro de 2025. / Crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP

Milhões de pessoas tomaram as ruas dos Estados Unidos no sábado, 18, em manifestações contra Donald Trump sob o lema "No Kings" ("Sem Reis"), mobilizações que os republicanos classificaram como ódio ao país. Em grandes cidades como Nova York e Los Angeles, em pequenas localidades ou perto da residência de Trump em Mar-a-Lago, Flórida, quase sete milhões de pessoas participaram de mais de 2.700 eventos, segundo os organizadores.

"O presidente acredita que seu poder é absoluto. Mas nos Estados Unidos não temos reis e não cederemos ao caos, à corrupção e à crueldade", afirma o movimento "No Kings", que reúne quase 300 organizações, em seu site. Em Nova York, milhares marcharam pela Broadway, saindo da Times Square. Entre eles, Nadja Rutkowski, que emigrou para os Estados Unidos da Alemanha aos 14 anos e protesta por temer que a história fascista possa se repetir. "Venho de um país onde o que está acontecendo agora já aconteceu antes, em 1938", contou à AFP. "As pessoas estão sendo sequestradas nas ruas", disse. "Sabemos disso, estamos vendo isso, está acontecendo em tempo real. Por isso temos que nos levantar", insistiu.

"Nunca pensei que viveria para ver a morte do meu país como democracia", declarou à AFP Colleen Hoffman, uma aposentada de 69 anos. "Estamos em crise: a crueldade deste regime, o autoritarismo. Sinto que não posso ficar em casa sem fazer nada", acrescentou. Os manifestantes exibiam cartazes com slogans como "As rainhas dizem não aos reis" e "Protestamos porque amamos os Estados Unidos e queremos recuperá-los!". Em Los Angeles, os manifestantes desfilaram com um balão gigante de Trump de fraldas. Também exibiram cartazes e bandeiras, como o símbolo pirata do mangá One Piece, que se tornou símbolo da rebeldia da Geração Z em protestos antigovernamentais do Peru até Madagascar.

"Foi emitida uma ordem de dispersão e os manifestantes foram retirados da área", acrescentou, sem informar se a operação resultou em detenções. 'País de iguais' "Dizem que se referem a mim como um rei. Eu não sou um rei", declarou Trump ao canal Fox News antes das manifestações. O presidente respondeu aos eventos de sábado em sua plataforma Truth Social com uma série de vídeos gerados por inteligência artificial que o mostram como um rei.