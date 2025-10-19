Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netanyahu ordena ação 'com força' contra alvos 'terroristas' em Gaza

Netanyahu ordena ação 'com força' contra alvos 'terroristas' em Gaza

Atualizado às Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou às forças de segurança que atuem "com força" contra alvos "terroristas" na Faixa de Gaza e acusou o Hamas de violar o cessar-fogo.

"Após uma violação do cessar-fogo por parte do Hamas, o primeiro-ministro Netanyahu manteve consultas com o ministro da Defesa e funcionários de alto escalão de Segurança e ordenou uma ação com força contra alvos terroristas na Faixa de Gaza", afirma um comunicado divulgado por seu gabinete.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar