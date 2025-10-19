Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mbappé decide e Real Madrid vence Getafe para retomar liderança do Espanhol

Mbappé decide e Real Madrid vence Getafe para retomar liderança do Espanhol

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Com um gol de Kylian Mbappé na reta final, o Real Madrid venceu o Getafe fora de casa por 1 a 0 neste domingo (19) e retomou a liderança do Campeonato Espanhol a uma semana do clássico contra o Barcelona.

O time merengue, que havia sido ultrapassado na tabela após a vitória do Barça sobre o Girona (2 a 1) no sábado, precisou que o adversário ficasse com um jogador a menos pelo cartão vermelho a Allan Nyom (77') antes de Mbappé (80') decidir a partida.

Depois do gol, o Getafe perdeu mais um jogador, o atacante Álex Sancris (84'), que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo.

Com esta vitória, o Real Madrid soma 24 pontos, dois a mais que o Barcelona (2º). Os dois rivais se enfrentarão no domingo que vem, no Santiago Bernabéu.

Antes, Mbappé, que chegou à marca de 18 gols em 14 jogos em todas as competições nesta temporada entre clube e seleção francesa, tentará acrescentar uma nova vítima em sua lista na próxima quarta-feira, quando a equipe espanhola enfrenta a Juventus na Liga dos Campeões.

O gol da vitória sobre o Getafe saiu em lance que começou com o zagueiro Éder Militão tocando a bola para Arda Güler, que lançou Mbappé na área.

O francês dominou girando e bateu no canto alto direito, o goleiro David Soria chegou a tocar na bola, que ainda bateu na trave antes de entrar.

Depois da partida, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, elogiou a atuação do atacante Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo no lugar de Franco Mastantuono (55').

"Ele teve um grande impacto (...). Podia ter sido importante tanto desde o início como saindo do banco mara mudar o jogo. E assim foi. Foi desequilibrante, forçando cartões", explicou Alonso em entrevista coletiva.

"O gol foi fundamental, porque foi difícil criar chances no jogo, ter ritmo. Houve muitas interrupções e é sempre complicado", acrescentou o treinador.

Nos demais jogos deste domingo, o Rayo Vallecano venceu o Levante por 3 a 0, enquanto Real Sociedad e Celta de Vigo empataram em 1 a 1 e Athletic Bilbao ficou no 0 a 0 em sua visita ao Elche.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Oviedo - Espanyol              0 - 2

  

   - Sábado:

   Sevilla - Mallorca                  1 - 3

   Barcelona - Girona                  2 - 1

   Villarreal - Betis                  2 - 2

   Atlético de Madrid - Osasuna        1 - 0

  

   - Domingo:

   Elche - Athletic Bilbao             0 - 0

   Celta Vigo - Real Sociedad          1 - 1

   Levante - Rayo Vallecano            0 - 3

   Getafe - Real Madrid                0 - 1

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) Alavés - Valencia                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             24   9   8   0   1  20   9  11

    2. Barcelona               22   9   7   1   1  24  10  14

    3. Villarreal              17   9   5   2   2  16  10   6

    4. Atlético de Madrid      16   9   4   4   1  16  10   6

    5. Betis                   16   9   4   4   1  15  10   5

    6. Espanyol                15   9   4   3   2  13  11   2

    7. Elche                   14   9   3   5   1  11   9   2

    8. Athletic Bilbao         14   9   4   2   3   9   9   0

    9. Sevilla                 13   9   4   1   4  16  14   2

   10. Rayo Vallecano          11   9   3   2   4  11  10   1

   11. Alavés                  11   8   3   2   3   9   8   1

   12. Getafe                  11   9   3   2   4   9  12  -3

   13. Osasuna                 10   9   3   1   5   7   9  -2

   14. Levante                  8   9   2   2   5  13  17  -4

   15. Mallorca                 8   9   2   2   5  10  14  -4

     . Valencia                 8   8   2   2   4  10  14  -4

   17. Celta Vigo               7   9   0   7   2   8  11  -3

   18. Real Sociedad            6   9   1   3   5   8  13  -5

   19. Real Oviedo              6   9   2   0   7   4  16 -12

   20. Girona                   6   9   1   3   5   6  19 -13

rsc/iga/pm/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar