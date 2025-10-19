Mbappé decide e Real Madrid vence Getafe para retomar liderança do Espanhol

Com um gol de Kylian Mbappé na reta final, o Real Madrid venceu o Getafe fora de casa por 1 a 0 neste domingo (19) e retomou a liderança do Campeonato Espanhol a uma semana do clássico contra o Barcelona. O time merengue, que havia sido ultrapassado na tabela após a vitória do Barça sobre o Girona (2 a 1) no sábado, precisou que o adversário ficasse com um jogador a menos pelo cartão vermelho a Allan Nyom (77') antes de Mbappé (80') decidir a partida.

Depois do gol, o Getafe perdeu mais um jogador, o atacante Álex Sancris (84'), que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Com esta vitória, o Real Madrid soma 24 pontos, dois a mais que o Barcelona (2º). Os dois rivais se enfrentarão no domingo que vem, no Santiago Bernabéu. Antes, Mbappé, que chegou à marca de 18 gols em 14 jogos em todas as competições nesta temporada entre clube e seleção francesa, tentará acrescentar uma nova vítima em sua lista na próxima quarta-feira, quando a equipe espanhola enfrenta a Juventus na Liga dos Campeões. O gol da vitória sobre o Getafe saiu em lance que começou com o zagueiro Éder Militão tocando a bola para Arda Güler, que lançou Mbappé na área.

