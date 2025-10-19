Lens e Lille vencem e seguem na parte de cima da tabela do Francês

O Lens venceu o Paris FC por 2 a 1 neste domingo (19) e subiu para a quarta posição no Campeonato Francês, que nesta 8ª rodada também teve a vitória do Lille por 2 a 0 sobre o Nantes. O Lens do técnico Pierre Sage começou bem a temporada e ementou a quarta rodada seguida sem perder (três vitórias e um empate), graças aos gols de Odsonne Edouard e Samson Baidoo.

Com o resultado, e equipe soma os mesmos 16 pontos do Strasbourg (3º), outra surpresa neste início de campeonato. Por sua vez, o Paris FC, com seu ambicioso projeto, segue fica na 11ª posição, com 10 pontos. Já o Lille visitou o Nantes e impôs sua superioridade com Hakon Haraldsson abrindo o placar aos oito minutos e Hamza Igamane ampliando na reta final (89'). Com o resultado, os 'Dogues' sobem para a sexta posição (14 pontos), enquanto o Nantes fica em 15º (6 pontos).

Nos demais jogos disputados neste domingo, o Rennes (9) não passou de um empate em 2 a 2 com o Auxerre (14º), o Lorient (13º) empatou em 3 a 3 com o Brest (12º) e o Toulouse (8º) goleou o lanterna Metz por 4 a 0. O líder do campeonato é o Olympique de Marselha, que assumiu a ponta da tabela com a vitória por 6 a 2 sobre o Le Havre no sábado, aproveitando o tropeço em casa do Paris Saint-Germain, que na sexta-feira empatou em 3 a 3 com o Strasbourg no Parque dos Príncipes. -- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Sexta-feira: PSG - Strasbourg 3 - 3

- Sábado: Nice - Lyon 3 - 2