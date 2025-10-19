Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lens e Lille vencem e seguem na parte de cima da tabela do Francês

Autor AFP
Tipo Notícia

O Lens venceu o Paris FC por 2 a 1 neste domingo (19) e subiu para a quarta posição no Campeonato Francês, que nesta 8ª rodada também teve a vitória do Lille por 2 a 0 sobre o Nantes.

O Lens do técnico Pierre Sage começou bem a temporada e ementou a quarta rodada seguida sem perder (três vitórias e um empate), graças aos gols de Odsonne Edouard e Samson Baidoo.

Com o resultado, e equipe soma os mesmos 16 pontos do Strasbourg (3º), outra surpresa neste início de campeonato.

Por sua vez, o Paris FC, com seu ambicioso projeto, segue fica na 11ª posição, com 10 pontos.

Já o Lille visitou o Nantes e impôs sua superioridade com Hakon Haraldsson abrindo o placar aos oito minutos e Hamza Igamane ampliando na reta final (89').

Com o resultado, os 'Dogues' sobem para a sexta posição (14 pontos), enquanto o Nantes fica em 15º (6 pontos).

Nos demais jogos disputados neste domingo, o Rennes (9) não passou de um empate em 2 a 2 com o Auxerre (14º), o Lorient (13º) empatou em 3 a 3 com o Brest (12º) e o Toulouse (8º) goleou o lanterna Metz por 4 a 0.

O líder do campeonato é o Olympique de Marselha, que assumiu a ponta da tabela com a vitória por 6 a 2 sobre o Le Havre no sábado, aproveitando o tropeço em casa do Paris Saint-Germain, que na sexta-feira empatou em 3 a 3 com o Strasbourg no Parque dos Príncipes.

-- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   PSG - Strasbourg                    3 - 3

  

   - Sábado:

   Nice - Lyon                         3 - 2

   Angers - Monaco                     1 - 1

   Olympique de Marselha - Le Havre    6 - 2

  

   - Domingo:

   Lens - Paris FC                     2 - 1

   Toulouse - Metz                     4 - 0

   Lorient - Brest                     3 - 3

   Rennes - Auxerre                    2 - 2

   Nantes - Lille                      0 - 2

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Olympique de Marselha   18   8   6   0   2  21   7  14

    2. PSG                     17   8   5   2   1  16   8   8

    3. Strasbourg              16   8   5   1   2  17  10   7

    4. Lens                    16   8   5   1   2  12   7   5

    5. Lyon                    15   8   5   0   3  11   8   3

    6. Lille                   14   8   4   2   2  16  10   6

    7. Monaco                  14   8   4   2   2  17  13   4

    8. Toulouse                13   8   4   1   3  15  12   3

    9. Rennes                  11   8   2   5   1  11  12  -1

   10. Nice                    11   8   3   2   3  12  14  -2

   11. Paris FC                10   8   3   1   4  13  15  -2

   12. Brest                    9   8   2   3   3  14  14   0

   13. Lorient                  8   8   2   2   4  12  19  -7

   14. Auxerre                  7   8   2   1   5   7  12  -5

   15. Nantes                   6   8   1   3   4   5   9  -4

   16. Le Havre                 6   8   1   3   4  10  16  -6

   17. Angers                   6   8   1   3   4   4  12  -8

   18. Metz                     2   8   0   2   6   5  20 -15

iga/pm/cb

