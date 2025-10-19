Jorge Quiroga promete 'mudança com esperança' na Bolívia

O ex-presidente Jorge Quiroga, candidato à presidência da Bolívia no segundo turno das eleições deste domingo (19), prometeu uma "mudança com esperança", quando se aproxima do fim o período de 20 anos de governos de esquerda. Quiroga, que exerceu a presidência por 12 meses entre 2001 e 2002, concorre contra o senador de centro-direita Rodrigo Paz, o surpreendente vencedor do primeiro turno em agosto.

"Temos que iniciar um futuro diferente, vem aí uma mudança com esperança", disse o candidato, cercado por seus apoiadores, ao sair da seção eleitoral na zona sul de La Paz. Quiroga votou acompanhado de seu candidato a vice-presidente, o empresário Juan Pablo Velasco. O ex-chefe de Estado, de 65 anos, expressou seu desejo de que as filas nos postos de gasolina pela escassez de combustível acabem logo, como prometeu durante a campanha. "Fico com o coração partido ao ver tantos veículos na fila", afirmou o candidato. Ele pediu aos motoristas que fizessem um esforço por um momento para irem votar.