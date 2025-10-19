Israel afirma que cessa bombardeios em Gaza após acusar Hamas de violar trégua

Israel anunciou neste domingo (19) que voltará a aplicar o cessar-fogo na Faixa de Gaza, após uma série de bombardeios letais contra alvos do movimento islamista palestino Hamas, a quem acusou de atacar suas tropas. Os bombardeios israelenses mataram 45 palestinos, indicou a agência de Defesa Civil do território governado pelo Hamas e devastado após mais de dois anos de guerra.

O Exército de Israel, por sua vez, anunciou a morte de dois soldados em enfrentamentos em Rafah, no extremo sul desta faixa costeira onde a população carece de mantimentos, água, remédios e combustível por meses de bloqueio israelense. Após acusar o Hamas de violar o acordo de trégua que entrou em vigor em 10 de outubro, Israel suspendeu a entrada de ajuda humanitária ao território "até novo aviso", segundo um responsável israelense. O movimento palestino negou essas acusações e disse que Israel estava inventando "pretextos" para "retomar" a guerra, desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul do território israelense. "De acordo com as diretrizes da cúpula política, e após uma série de ataques significativos em resposta às violações do Hamas, as Forças de Defesa de Israel começaram a aplicar de novo o cessar-fogo", afirmou o Exército em comunicado.

As forças israelenses "continuarão mantendo o acordo de cessar-fogo", mas "responderão firmemente a qualquer violação", advertiu. Na região de Bureij, alvo de bombardeios no centro da faixa, Abdala Abu Hassanein mostrou-se preocupado. "É como se a guerra tivesse voltado. O sangue volta a ser derramado", disse o homem de 29 anos. - 'Nem tivemos tempo de respirar' -

"Só passaram alguns dias desde o cessar-fogo, nem sequer tivemos tempo de respirar, e agora os bombardeios voltem com mais força", coincidiu Um Mohammed Abu Awda em Nuseirat, também no centro da faixa. Imagens da AFP mostram palestinos correndo para um refúgio em Bureij. Também feridos e mortos sendo levados a um hospital de Deir al Balah, no centro do território. O Exército israelense, que controla metade da faixa, afirmou que atingiu "dezenas de alvos terroristas do Hamas", incluindo armas e túneis, "em resposta à violação flagrante do cessar-fogo".

Segundo um representante israelense, o Hamas atirou contra as tropas em Rafah e combatentes palestinos que haviam de aproximado das áreas controladas por Israel no norte foram "eliminados em um bombardeio". O Hamas, por sua vez, afirmou não ter "conhecimento de nenhum incidente ou enfrentamento na região de Rafah" e reafirmou seu compromisso com o cessar-fogo. Os confrontos eclodiram enquanto Netanyahu mantinha reuniões com parte de seu gabinete. Alguns ministros reagiram imediatamente, como o titular de Finanças, Bezalel Smotrich, que escreveu "Guerra!" na rede X.