Houthis detêm 20 funcionários da ONU e confiscam equipamentos

Rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, detiveram 20 funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) neste domingo, 19, segundo um oficial da organização.

O porta-voz do coordenador residente da ONU para o Iêmen, Jean Alam, disse à Associated Press que a instituição está em contato com os houthis e outras partes para "resolver esta situação grave o mais rápido possível, acabar com a detenção de todo o pessoal e restaurar o controle total sobre suas instalações em Sanaa".

Um segundo oficial da ONU, falando sob condição de anonimato, afirmou que os rebeldes confiscaram todo o equipamento de comunicação da instalação, incluindo telefones, servidores e computadores.

ONU

