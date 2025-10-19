Houthis detêm 20 funcionários da ONU e confiscam equipamentos

Rebeldes houthis, apoiados pelo Irã, detiveram 20 funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) neste domingo, 19, segundo um oficial da organização.

O porta-voz do coordenador residente da ONU para o Iêmen, Jean Alam, disse à Associated Press que a instituição está em contato com os houthis e outras partes para "resolver esta situação grave o mais rápido possível, acabar com a detenção de todo o pessoal e restaurar o controle total sobre suas instalações em Sanaa".