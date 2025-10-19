Grupo de encapuzados rouba joias valiosas do Museu do Louvre em plena luz do dia

Oito joias "de valor patrimonial inestimável", entre elas a coroa da imperatriz Eugênia, foram roubadas neste domingo (19) durante um assalto espetacular no Museo do Louvre de Paris, realizado por ladrões que fugiram de moto. A procuradora de Paris, Laure Beccuau, disse à emissora BFM TV que as buscas se concentram em um grupo de quatro pessoas neste roubo que, segundo as autoridades, utilizaram motosserras pequenas, durou sete minutos e não deixou feridos.

Os ladrões estavam com os rostos encobertos e fugiram "em motocicletas de alta cilindrada", acrescentou a magistrada, que também mencionou a possível existência de "comandos" e "peões" dentro desta organização criminosa. Uma fonte próxima ao caso explicou à AFP que os fatos aconteceram na Galeria de Apolo do museu, entre 9h30 e 9h40 locais (4h30-4h40 em Brasília), pouco depois da abertura ao público. Oito joias foram roubadas no total, pois os assaltantes perderam durante sua fuga a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. O objeto, decorado com 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, segundo o site do museu, foi encontrado perto do Louvre. Seu estado está sendo "avaliado", detalhou o Ministério da Cultura.

Entre os objetos roubados, todos do século XIX, estão o colar do conjunto de zafiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia, composto por oito zafiras e 631 diamantes, segundo o site do Louvre. Os ladrões também levaram o colar de esmeraldas de Maria Luísa, composto por 32 esmeraldas e 1.138 diamantes. A tiara da imperatriz Eugênia, por sua vez, contém cerca de 2.000 diamantes. - Pequenas motosserras -

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, explicou que "três ou quatro" ladrões entraram no museu utilizando um "braço articulado" que estava em um caminhão para ter acesso à "Galeria Apolo". Ficaram ali por uns "sete minutos" e saquearam "duas vitrinas", detalhou. Os assaltantes estavam equipados com pequenas motosserras, segundo uma fonte policial.

De acordo com o site do Louvre, na Galeria Apolo fica a coleção real de pedras preciosas e os diamantes da coroa do monarca francês Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Entre eles, estão três diamantes históricos: o Regent, o Sancy e o Hortênsia, bem como um colar de esmeraldas e diamantes que Napoleão Bonaparte deu de presente a sua segunda esposa, a imperatriz Maria Luísa. Os alarmes, indicou o Ministério da Cultura, foram acionados no momento deste roubo "especialmente rápido e brutal". A procuradora de Paris disse, por sua vez, que ainda faltava determinar se os alarmes "soaram" na sala do roubo.