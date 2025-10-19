GP dos EUA continuará no calendário da Fórmula 1 até 2034

O acordo foi divulgado pouco antes da corrida disputada no Circuito das Américas, vencida pelo holandês Max Verstappen, na 19ª de 24 etapas da temporada 2025.

A Fórmula 1 anunciou neste domingo (19) que o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin (Texas) continuará fazendo parte de seu calendário pelo menos até 2034.

"Desde a estreia no calendário, em 2012, o GP dos Estados Unidos se transformou em um dos maiores espetáculos do esporte, atraindo mais de 430 mil fãs ao Circuito das Américas nos últimos anos", lembrou a F1 no anúncio.

"Estamos felizes pela F1 ter encontrado um lugar no Texas", disse o presidente do circuito, Bobby Epstein. "E agradecemos aos fãs, às equipes e toda a comunidade da Fórmula 1 que nos apoiou constantemente e fez do GP dos Estados Unidos um dos favoritos do calendário".

Nos EUA, que também são sede dos GPs de Miami (Flórida) e Las Vegas (Nevada), o interesse pela Fórmula 1 disparou nos últimos anos.

Na sexta-feira, a gigante Apple anunciou a compra dos direitos exclusivos de transmissão da competição no país a partir de 2026 e por um período de cinco anos.