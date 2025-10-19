Felix Auger-Aliassime é campeão do ATP 250 de Bruxelas

O tenista canadense Felix Auger-Aliassime, número 13 do mundo, foi campeão do ATP 250 de Bruxelas neste domingo (19), ao derrotar na final o tcheco Jiri Lehecka (N.16).

Aliassime fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-6 (7/2), 6-7 (8/6) e 6-2.