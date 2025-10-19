Exército israelense anuncia mortes de dois soldados em Gaza

O Exército de Israel anunciou neste domingo que dois soldados morreram em combates no sul da Faixa de Gaza, onde as forças do país efetuaram uma série de ataques, depois de acusar o Hamas de violar o cessar-fogo.

O major Yaniv Kula, 26 anos, e o sargento-chefe Itay Yavetz, 21 anos, "caíram durante combates no sul da Faixa de Gaza", informou o Exército em um comunicado.