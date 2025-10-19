Em crise, Bolívia define presidente entre dois candidatos de direita

A Bolívia comparece às urnas neste domingo (19) para escolher seu próximo presidente em um segundo turno entre dois candidatos de direita, em meio a uma grave crise econômica após 20 anos de governos socialistas. Mais de 7,9 milhões de bolivianos decidirão entre o ex-presidente Jorge Quiroga (2001-2002), engenheiro de 65 anos, e o senador Rodrigo Paz, economista de 58 anos. Os dois apresentaram promessas distintas para reverter a pior situação econômica do país em quatro décadas.

Os locais de votação abriram as portas às 8h00 (9h00 de Brasília) e a eleição deve terminar a partir das 16h00, segundo o Tribunal Supremo Eleitoral, que prevê a divulgação dos primeiros resultados por volta de 20h00 (21h00 de Brasília). A produção boliviana registrou contração de 2,4% no primeiro semestre de 2025, segundo dados oficiais. O Banco Mundial projeta uma recessão que deve durar pelo menos até 2027. As longas filas para abastecimento de combustíveis viraram parte da paisagem do país de 11,3 milhões de habitantes. A inflação atingiu 23% em termos anuais em setembro. "Queremos exortar os dois candidatos (...) que respeitem absolutamente o resultado destas eleições, seja qual for", disse à imprensa o presidente Luis Arce, que deixará o poder em 8 de novembro.

O governo Arce esgotou quase todos os dólares de suas reservas para sustentar uma política de importação de combustíveis, que são vendidos com prejuízo no mercado interno. "Se o vencedor da eleição não adotar medidas que apoiem o setor mais vulnerável, isso pode resultar em uma explosão social", disse Daniela Osorio Michel, cientista política do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais (Giga). - Duas vias -

Paz terá a maior bancada do Parlamento, depois de conquistar, de maneira surpreendente, a maior votação no primeiro turno. Uma semana antes da eleição, as pesquisas o apontavam entre o terceiro e o quinto lugar. A segunda bancada mais numerosa será a de Quiroga. "Contudo, nenhum dos dois terá maioria (...) será necessário obter acordos para aplicar suas medidas", disse à AFP a socióloga María Teresa Zegada. Quiroga, conhecido como "Tuto", promete um "plano de resgate" para injetar 12 bilhões de dólares (64 bilhões de reais) na economia com empréstimos internacionais.

Antes do Natal, o abastecimento interno de combustíveis será regularizado e as divisas retornarão ao sistema financeiro para devolvê-las aos poupadores, garante o candidato. Paz, senador de centro-direita e filho do ex-presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), propõe uma forte descentralização e um "capitalismo para todos": um programa de formalização do trabalho, com redução de impostos e eliminação de barreiras burocráticas. Ele afirmou que não solicitará créditos até reestruturar as finanças internas.