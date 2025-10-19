Daniil Medvedev é campeão do ATP 250 de Almaty, seu primeiro título desde 2023

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 4-6 e 6-3, em duas horas e 36 minutos.

O tenista russo Daniil Medvedev, número 14 do mundo, conquistou seu primeiro título desde 2023 neste domingo (19), ao derrotar o francês Corentin Moutet (N.41) na final do ATP 250 de Almaty, no Cazaquistão.

Em ascensão desde que foi eliminado na primeira rodada do US Open, o russo de 29 anos conquista seu 21º título no circuito, o primeiro desde a vitória no Masters 1000 de Roma em maio de 2023.

Medvedev soma pontos valiosos na corrida para participar do ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada em Turim, em novembro.

Depois de dois sets equilibrados, o ex-número 1 do mundo começou a se impor na terceira parcial, conseguindo quebrar o serviço de Moutet no oitavo game para, na sequência, sacar para a vitória.

"Controlei bem os pontos mais importantes e estou muito feliz por conquistar este título. Já fazia muito tempo", comentou o após a partida Medvedev, que na semana que vem disputará o ATP 500 de Viena para continuar ganhando posições no ranking.