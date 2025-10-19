Coroa da imperatriz Eugênia é encontrada danificada perto do Museu do Louvre

A coroa de diamantes e esmeraldas da imperatriz Eugênia, uma das peças roubadas do Museu do Louvre neste domingo, 19, foi encontrada danificada nas proximidades do museu em Paris, informou à AFP uma fonte próxima à investigação.

A joia do século XIX, que pertencia à esposa de Napoleão III, é composta por 1.354 diamantes e 56 esmeraldas, segundo descrição publicada pelo próprio Louvre. A coroa integra o conjunto das Joias da Coroa Francesa, expostas na Galeria de Apolo, de onde vários objetos de grande valor foram roubados na manhã de domingo.