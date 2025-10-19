Como fica a vida de reféns libertados por Israel e Hamas?

Um palestino libertado de prisões israelenses sob o cessar-fogo em Gaza é recebido por parentes ao chegar ao hospital Nasser em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, em 13 de outubro de 2025. / Crédito: OMAR AL-QATTAA / AFP

Ao menos 20 reféns israelenses mantidos pelo Hamas e mais de 1.950 prisioneiros e detidos palestinos sob custódia de Israel foram libertados e voltaram a seus territórios de origem. A troca foi feita no último acordo de cessar-fogo, anunciado na última semana. Apesar da liberdade, o processo de reabilitação pode ser longo e complexo. Cada pessoa vivencia esse retorno de forma única — e não tem como prever como vai ser a recuperação de cada um.

"Na medicina de reabilitação, não falamos em cura, mas em cuidado”, afirma Avi Ohry, médico com mais de 50 anos de experiência em saúde pública em Israel e no mundo. Dignidade e empatia: primeiros passos Segundo Ohry, o primeiro passo essencial é restaurar a dignidade e oferecer empatia. Ele próprio foi prisioneiro de guerra durante o conflito de Yom Kippur, em 1973. "Empatia é a chave”, disse à DW. "Tomar banho, comer algo, beber água, reencontrar os entes queridos.” Cuidados médicos e psicológicos imediatos também são cruciais neste primeiro momento. Ao longo dos dois anos do conflito entre Israel e o Hamas, observadores internacionais e especialistas em direitos humanos da ONU afirmaram que reféns israelenses foram submetidos a tortura e abuso sexual durante o cativeiro e que prisioneiros e detidos palestinos sofreram tortura, violência sexual e de gênero em instalações israelenses.

Alguns podem estar desnutridos e precisar de acompanhamento nutricional cuidadoso para evitar a chamada síndrome da realimentação. Ela ocorre quando a pessoa volta a se alimentar muito rapidamente e o metabolismo muda de forma brusca, podendo causar sintomas respiratórios, arritmias e falência cardíaca. Apoio psicológico e escuta sensível Além dos cuidados físicos, o suporte psicológico é indispensável, com escuta e acolhimento sensíveis. "Eles precisam falar sobre o que viveram. E também é preciso reacender a esperança em seus corações e mentes", afirma Khadar Rasras, diretor-geral e psicólogo clínico do Centro de Tratamento e Reabilitação na Cisjordânia ocupada. Para a ONG britânica Hostage International, que atua em defesa de pessoas que foram feitas reféns, o tratamento psicológico das vítimas deve ser conduzido por especialistas em trauma. Até as lesões físicas podem dificultar a recuperação.