Casper Ruud é campeão do ATP 250 de Estocolmo

O tenista norueguês Casper Ruud, número 12 do mundo, foi campeão do ATP 250 de Estocolmo neste domingo (19), ao derrotar na final o francês Ugo Humbert (N.25) por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3.

"Sinto muito por hoje, Ugo. Acho que fiz o meu melhor jogo do ano contra você", comentou o norueguês de 26 anos após a vitória.

Ruud fechou o primeiro set em 30 minutos, quebrando o serviço de Humbert duas vezes. Na segunda parcial, seguiu o mesmo roteiro: o francês foi quebrado com 2-1 no placar e continuou sofrendo nas devoluções.

Campeão do Masters 1000 de Madri este ano, Ruud não diminuiu o ritmo e selou a vitória em uma hora e oito minutos de jogo.

