Após negociações em Doha, Afeganistão e Paquistão concordam com cessar-fogo imediato

Depois de participarem de uma rodada de negociações sediada em Doha, Paquistão e Afeganistão chegaram a um acordo para um cessar-fogo imediato no conflito entre os dois países, informou o Ministério de Relações do Catar em nota. As tratativas foram mediadas pelo governo catariano e pela Turquia.

Em comunicado divulgado em sua conta no X, o ministério afirma que os dois lados concordaram em estabelecer mecanismos para consolidar uma "paz duradoura e estabilidade" em suas relações.