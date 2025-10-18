Trump diz que EUA destruíram submarino que transportava fentanil e outras drogas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado, 18, que o país destruiu um submarino que transportava drogas e navegava em direção aos EUA na última quinta-feira.

"A Inteligência dos Estados Unidos confirmou que este navio estava carregado principalmente com fentanil e outras drogas ilegais. Havia quatro conhecidos narcoterroristas a bordo da embarcação", disse Trump, em post na sua rede Truth Social.