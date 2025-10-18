O diretor de operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher, avaliou neste sábado (18) a monumental tarefa de restabelecer os serviços básicos na devastada Faixa de Gaza, enquanto Israel e Hamas prosseguiram com a troca de restos mortais.

China e Estados Unidos anunciaram um acordo neste sábado (18) para uma nova rodada de negociações comerciais na próxima semana, com o objetivo de evitar o agravamento na guerra tarifária entre as maiores economias do mundo.

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Opositores de Trump convocam protestos em centenas de cidades

Opositores do presidente Donald Trump se reunirão neste sábado (18) em manifestações convocadas de Nova York a San Francisco sob o lema "No Kings" ("Sem Reis"), alguns meses após uma jornada de protesto em que milhões de pessoas saíram às ruas.

NOVA YORK:

Amantes do café em Nova York enfrentam aumento vertiginoso dos preços

Os nova-iorquinos vivem do café. Seja em cafeterias elegantes de alta qualidade ou em carrinhos estacionados nas calçadas, milhões de xícaras de café são vendidas todos os dias na cidade.

-- ORIENTE MÉDIO

TEERÃ:

Irã afirma que seu programa nuclear não está sob restrições

O Irã anunciou neste sábado (18) que não segue mais as restrições impostas ao seu programa nuclear pelo acordo internacional assinado há 10 anos com as grandes potências, que acaba de expirar.

-- ÁSIA

GIFU:

Uma das poucas mulheres da máfia japonesa busca a redenção

As duas falanges que faltam no seu dedo mínimo revelam o passado criminoso de Mako Nishimura, uma das poucas mulheres que integraram a máfia japonesa yakuza e que hoje dedica a sua vida a ajudar ex-criminosos no processo de reinserção na sociedade.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Partido Comunista da China se reúne para definir estratégia econômica

O Partido Comunista da China inicia na segunda-feira (20) uma reunião a portas fechadas para definir sua estratégia econômica para os próximos anos, diante da desaceleração da atividade e do aumento dos obstáculos para o comércio.

=== ESPORTES ===

--- FUTEBOL

