ONU prevê tarefa monumental de recuperação na devastada Faixa de Gaza

O diretor de operações humanitárias da ONU, Tom Fletcher, avaliou neste sábado (18) a monumental tarefa de restabelecer os serviços básicos na devastada Faixa de Gaza, enquanto Israel e Hamas prosseguiram com a troca de restos mortais. Durante uma visita à Cidade de Gaza, Fletcher destacou a magnitude da destruição.

"Estive aqui há sete ou oito meses. A maioria dos edifícios ainda estava de pé. Mas agora é absolutamente espantoso observar como uma grande parte da cidade se transformou em um terreno baldio", declarou à AFP no bairro de Sheikh Raduan, no norte da cidade. "Agora temos um grande plano de 60 dias para intensificar o fornecimento de alimentos, distribuir um milhão de refeições por dia, começar a reconstruir o setor de saúde, instalar tendas para o inverno e reenviar centenas de milhares de crianças às escolas", explicou. O diretor da ONU, que entrou na sexta-feira (17) no território, afirmou que o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) enfrentará uma "tarefa monumental". "Mas devemos isso ao povo daqui, que passou por tantas coisas", completou.

- Busca por corpos - Em toda a Faixa de Gaza, as equipes de resgate se esforçam para recuperar os corpos sepultados sob os escombros, enquanto o Hamas tenta localizar os restos mortais dos reféns israelenses que deve entregar à Cruz Vermelha, com base no acordo de cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos. Para ajudar na busca por cadáveres, a Turquia enviou 81 especialistas de sua agência de gestão de desastres, mas a equipe permanece bloqueada na fronteira com o Egito desde sexta-feira, informou uma fonte do governo turco à AFP.

Israel e Hamas se comprometeram com um cessar-fogo a partir de 10 de outubro para que o movimento islamista libertasse, na segunda-feira passada, os 20 reféns que ainda estavam vivos e os corpos dos 28 sequestrados falecidos. O Hamas libertou a tempo os reféns vivos, mas entregou apenas os restos mortais de 10 reféns devido às dificuldades de encontrar e extrair os corpos das ruínas do território palestino. Na manhã de sábado, as autoridades israelenses anunciaram que identificaram os restos mortais - entregues na noite de sexta-feira - de Eliyahu Margalit, um septuagenário assassinado durante o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 no território israelense que desencadeou a guerra em Gaza.

O Ministério da Saúde de Gaza informou que Israel devolveu os cadáveres de 15 palestinos ao território, o que eleva a 135 o total de corpos repatriados no âmbito do acordo. O Hamas, que governa Gaza desde 2007, reiterou na sexta-feira que devolverá a Israel os cadáveres de todos os reféns que permanecem no território, mas reconheceu que o processo de restituição "poderia levar algum tempo". O porta-voz do movimento, Hazem Qasem, afirmou que alguns falecidos "ficaram enterrados em túneis" destruídos pelo Exército israelense e "outros continuam sob os escombros de edifícios bombardeados".