Olympique de Marselha atropela Le Havre (6-2) e é o novo líder do Francês

O Olympique de Marselha assumiu a liderança do Campeonato Francês ao golear o Le Havre por 6 a 2 neste sábado, no estádio Vélodrome, com quatro gols de Mason Greenwood. Depois de começar perdendo, com Yassine Kechta (24') marcando para os visitantes, o time de Marselha chegou ao empate graças a um pênalti cometido por Gautier Lloris, que foi expulso, e convertido por Greenwood.

Com 11 contra dez, o Olympique não teve dificuldades para construir a vitória para somar 18 pontos, um à frente do Paris Saint-Germain (2º), que na sexta-feira tropeçou e empatou em casa por 3 a 3 com o Strasbourg (3º). O time do técnico Roberto De Zerbi abriu 5 a 1 no segundo tempo com mais três gols de Greenwood (67', 72' e 76') e um de Robinio Vaz (88'). Nos acréscimos, o Le Havre (16º) diminuiu com Abdoulaye Touré (90'+2), mas ainda houve tempo para Amir Murillo (90'+3) fazer o sexto do Olympique de Marselha. - Lyon perde chance de dividir liderança -

Mais cedo, o Lyon (4º) perdeu a chance de dividir a liderança com o Olympique ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Nice (8º). Apesar dos dois gols do tcheco Pavel Sulc (30', 90+6'), o Lyon ficou atrás no placar durante quase todo o jogo: Melvin Bard (5'), Sofiane Diop (35') e Hicham Boudaoui (55') aproveitaram os espaços na defesa para dar a vitória ao Nice. E no outro jogo disputado neste sábado, Angers (17º) e Monaco (5º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação: - Sexta-feira:

PSG - Strasbourg 3 - 3 - Sábado: