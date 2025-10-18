Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Olympique de Marselha atropela Le Havre (6-2) e é o novo líder do Francês

Olympique de Marselha atropela Le Havre (6-2) e é o novo líder do Francês

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Olympique de Marselha assumiu a liderança do Campeonato Francês ao golear o Le Havre por 6 a 2 neste sábado, no estádio Vélodrome, com quatro gols de Mason Greenwood. 

Depois de começar perdendo, com Yassine Kechta (24') marcando para os visitantes, o time de Marselha chegou ao empate graças a um pênalti cometido por Gautier Lloris, que foi expulso, e convertido por Greenwood.

Com 11 contra dez, o Olympique não teve dificuldades para construir a vitória para somar 18 pontos, um à frente do Paris Saint-Germain (2º), que na sexta-feira tropeçou e empatou em casa por 3 a 3 com o Strasbourg (3º).

O time do técnico Roberto De Zerbi abriu 5 a 1 no segundo tempo com mais três gols de Greenwood (67', 72' e 76') e um de Robinio Vaz (88').

Nos acréscimos, o Le Havre (16º) diminuiu com Abdoulaye Touré (90'+2), mas ainda houve tempo para Amir Murillo (90'+3) fazer o sexto do Olympique de Marselha.

- Lyon perde chance de dividir liderança -

Mais cedo, o Lyon (4º) perdeu a chance de dividir a liderança com o Olympique ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Nice (8º).

Apesar dos dois gols do tcheco Pavel Sulc (30', 90+6'), o Lyon ficou atrás no placar durante quase todo o jogo: Melvin Bard (5'), Sofiane Diop (35') e Hicham Boudaoui (55') aproveitaram os espaços na defesa para dar a vitória ao Nice.

E no outro jogo disputado neste sábado, Angers (17º) e Monaco (5º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   PSG - Strasbourg                    3 - 3

  

   - Sábado:

   Nice - Lyon                         3 - 2

   Angers - Monaco                     1 - 1

   Olympique de Marselha - Le Havre    6 - 2

  

   - Domingo:

   (10h00) Lens - Paris FC                    

   (12h15) Toulouse - Metz                    

           Lorient - Brest                    

           Rennes - Auxerre                   

   (15h45) Nantes - Lille                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Olympique de Marselha   18   8   6   0   2  21   7  14

    2. PSG                     17   8   5   2   1  16   8   8

    3. Strasbourg              16   8   5   1   2  17  10   7

    4. Lyon                    15   8   5   0   3  11   8   3

    5. Monaco                  14   8   4   2   2  17  13   4

    6. Lens                    13   7   4   1   2  10   6   4

    7. Lille                   11   7   3   2   2  14  10   4

    8. Nice                    11   8   3   2   3  12  14  -2

    9. Paris FC                10   7   3   1   3  12  13  -1

   10. Toulouse                10   7   3   1   3  11  12  -1

   11. Rennes                  10   7   2   4   1   9  10  -1

   12. Brest                    8   7   2   2   3  11  11   0

   13. Lorient                  7   7   2   1   4   9  16  -7

   14. Nantes                   6   7   1   3   3   5   7  -2

   15. Auxerre                  6   7   2   0   5   5  10  -5

   16. Le Havre                 6   8   1   3   4  10  16  -6

   17. Angers                   6   8   1   3   4   4  12  -8

   18. Metz                     2   7   0   2   5   5  16 -11

bdu/fbx/iga-pm/cb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar