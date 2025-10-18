Israel condiciona reabertura de Rafah à devolução dos corpos dos reféns

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, anunciou neste sábado (18) que a passagem de fronteira de Rafah, entre Gaza e Egito, será reaberta somente após o Hamas entregar os corpos de todos os reféns falecidos que continuam em Gaza.

"O primeiro-ministro Netanyahu ordenou que a passagem fronteiriça de Rafah permaneça fechada até novo aviso", afirma um comunicado.