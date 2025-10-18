Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter de Milão vence Roma e assume liderança do Italiano

Autor AFP
Notícia

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Roma por 1 a 0 neste sábado (18) e contar com a derrota do Napoli diante do Torino pelo mesmo placar.

Com esses resultados, interistas e napolitanos dividem a ponta da tabela com 15 pontos, junto com os romanistas, mas o time de Milão fica na frente nos critérios de desempate.

As três equipes podem ser ultrapassadas pelo Milan (4º), que no domingo recebe a Fiorentina e, em caso de vitória, somaria 16 pontos.

A Juventus (5ª), que visita o Como (9º) nesta 7ª rodada, pode igualar a pontuação de Inter, Napoli e Roma, o que deixaria os cinco primeiros colocados separados por apenas um ponto.

No Estádio Olímpico da capital, a Inter de Milão emendou a quarta vitória consecutiva com um gol aos seis minutos do francês Ange-Yoan Bonny, que substituiu seu compatriota Marcus Thuram, lesionado.

- Lei do ex -

Em Turim, o Napoli foi derrotado pelo Torino (13º) por 1 a 0 com gol do argentino Gio Simeone, que foi jogador napolitano entre 2022 e 2025.

"Foi um jogo muito especial para mim, com várias emoções. Foi um jogo muito difícil. Estou feliz por dar aos torcedores nossa primeira vitória em casa", disse Simeone após a vitória.

Foi o terceiro gol na temporada do atacante argentino de 30 anos, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Com o desfalque de última hora de Scott McTominay, melhor jogador da Serie A italiana na temporada passada, e de Rasmus Hojlund, o Napoli teve um gol anulado pelo VAR nos acréscimos por impedimento.

"Demos de presente o gol sofrido", lamentou o técnico do Napoli, Antonio Conte. "Isso mostra que temos que continuar trabalhando e melhorando".

Entre os demais jogos disputados neste sábado, Lecce (15º) e Sassuolo (8º) empataram sem gols e Pisa (19º) e Hellas Verona (17º) também ficaram no 0 a 0.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Lecce - Sassuolo                    0 - 0

   Pisa - Hellas Verona                0 - 0

   Torino - Napoli                     1 - 0

   Roma - Inter                        0 - 1

  

   - Domingo:

   (07h30) Como - Juventus                    

   (10h00) Cagliari - Bologna                 

            Genoa - Parma                      

   (13h00) Atalanta - Lazio                   

   (15h45) Milan - Fiorentina                 

  

   - Segunda-feira:

   (15h45) Cremonese - Udinese                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   15   7   5   0   2  18   8  10

    2. Napoli                  15   7   5   0   2  12   7   5

    3. Roma                    15   7   5   0   2   7   3   4

    4. Milan                   13   6   4   1   1   9   3   6

    5. Juventus                12   6   3   3   0   9   5   4

    6. Atalanta                10   6   2   4   0  11   5   6

    7. Bologna                 10   6   3   1   2   9   5   4

    8. Sassuolo                10   7   3   1   3   8   8   0

    9. Como                     9   6   2   3   1   7   5   2

   10. Cremonese                9   6   2   3   1   7   8  -1

   11. Cagliari                 8   6   2   2   2   6   6   0

   12. Udinese                  8   6   2   2   2   6   9  -3

   13. Torino                   8   7   2   2   3   6  13  -7

   14. Lazio                    7   6   2   1   3  10   7   3

   15. Lecce                    6   7   1   3   3   5  10  -5

   16. Parma                    5   6   1   2   3   3   7  -4

   17. Hellas Verona            4   7   0   4   3   2   9  -7

   18. Fiorentina               3   6   0   3   3   4   8  -4

   19. Pisa                     3   7   0   3   4   3  10  -7

   20. Genoa                    2   6   0   2   4   3   9  -6

