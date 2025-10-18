Inter de Milão vence Roma e assume liderança do Italiano

A Inter de Milão assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao vencer a Roma por 1 a 0 neste sábado (18) e contar com a derrota do Napoli diante do Torino pelo mesmo placar. Com esses resultados, interistas e napolitanos dividem a ponta da tabela com 15 pontos, junto com os romanistas, mas o time de Milão fica na frente nos critérios de desempate.

As três equipes podem ser ultrapassadas pelo Milan (4º), que no domingo recebe a Fiorentina e, em caso de vitória, somaria 16 pontos. A Juventus (5ª), que visita o Como (9º) nesta 7ª rodada, pode igualar a pontuação de Inter, Napoli e Roma, o que deixaria os cinco primeiros colocados separados por apenas um ponto. No Estádio Olímpico da capital, a Inter de Milão emendou a quarta vitória consecutiva com um gol aos seis minutos do francês Ange-Yoan Bonny, que substituiu seu compatriota Marcus Thuram, lesionado. - Lei do ex -

Em Turim, o Napoli foi derrotado pelo Torino (13º) por 1 a 0 com gol do argentino Gio Simeone, que foi jogador napolitano entre 2022 e 2025. "Foi um jogo muito especial para mim, com várias emoções. Foi um jogo muito difícil. Estou feliz por dar aos torcedores nossa primeira vitória em casa", disse Simeone após a vitória. Foi o terceiro gol na temporada do atacante argentino de 30 anos, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Com o desfalque de última hora de Scott McTominay, melhor jogador da Serie A italiana na temporada passada, e de Rasmus Hojlund, o Napoli teve um gol anulado pelo VAR nos acréscimos por impedimento. "Demos de presente o gol sofrido", lamentou o técnico do Napoli, Antonio Conte. "Isso mostra que temos que continuar trabalhando e melhorando". Entre os demais jogos disputados neste sábado, Lecce (15º) e Sassuolo (8º) empataram sem gols e Pisa (19º) e Hellas Verona (17º) também ficaram no 0 a 0.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação: - Sábado: