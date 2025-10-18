Hamas entrega a Israel outro corpo de refém e promete devolver todos os demais

O movimento islamista palestino Hamas entregou a Israel os restos mortais de mais um refém nesta sexta-feira (17), depois de insistir em seu compromisso de devolver todos os cativos mortos que ainda não foram encontrados sob as ruínas de Gaza após dois anos de guerra. "Israel recebeu, por intermediação da Cruz Vermelha, o caixão com um refém morto que foi devolvido" a suas forças de segurança em Gaza e que será identificado em um centro de análise de medicina forense em Israel, disse o gabinete do primeiro-ministro em comunicado.

Acusado por Israel de violar os termos da trégua implementada em 10 de outubro, o Hamas pediu mais tempo diante das dificuldades de encontrar e retirar os corpos dos escombros do território palestino. "O processo de restituição dos corpos dos prisioneiros israelenses pode levar algum tempo", anunciou no Telegram o grupo, que governa Gaza desde 2007. O movimento islamista aproveitou o fim dos combates para tentar retomar o controle do território e, na terça-feira, anunciou as execuções de vários homens que apresentou como "colaboradores" de Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou o grupo na quinta-feira. "Se o Hamas continuar matando gente em Gaza, o que não estava previsto no acordo [para um cessar-fogo com Israel[, não teremos outra opção senão ir e matá-los", escreveu na rede Truth Social.

O acordo de cessar-fogo promovido pelo presidente americano estabelecia que o retorno dos reféns vivos e mortos deveria acontecer até 12h00 (6h00 de Brasília) de segunda-feira, 72 horas após o início do cessar-fogo. O movimento islamista libertou a tempo os últimos 20 reféns vivos, mas entregou apenas os corpos de nove falecidos, dos 28 que se comprometeu a devolver a Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou na quinta-feira que está "determinado" a recuperar todos os cadáveres. Um dia antes, o ministro da Defesa, Israel Katz, ameaçou retomar os combates em Gaza.

Trump pediu paciência: "É um processo macabro [...] mas estão cavando, cavando de verdade" e "encontram muitos corpos", afirmou na quarta-feira. Em seu comunicado, o Hamas reiterou o "compromisso" com o cessar-fogo e a devolução dos restos mortais, mas afirmou que recuperar os corpos restantes requer equipamentos especiais. A Turquia enviou uma equipe de especialistas em buscas de corpos em zonas de desastre para ajudar a localizar os reféns, mas eles permanecem na fronteira egípcia aguardando a autorização israelense para entrar em Gaza, informou à AFP uma fonte turca.

A equipe de 81 profissionais possui ferramentas especializadas e cães treinados para procurar corpos. Uma fonte do Hamas disse à AFP esperar que a equipe turca entre em Gaza no domingo, quando está prevista a abertura da passagem de fronteira. A Defesa Civil de Gaza, sob a autoridade de Hamas, informou que foram recuperados mais de 280 corpos entre os escombros desde o início do cessar-fogo.